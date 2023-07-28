https://sputniknews.com.tr/20230728/motorine-zam-geldi-pompa-satis-fiyatlarina-yansidi-1074083418.html

Motorine zam geldi: Pompa satış fiyatlarına yansıdı

Motorine zam geldi: Pompa satış fiyatlarına yansıdı

Motorin fiyatına 1 lira 45 kuruş zam yapıldı. Zammın ardından motorinin litre fiyatı 35 TL'yi geçti. 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T06:58+0300

2023-07-28T06:58+0300

2023-07-28T06:59+0300

ekonomi

benzin

benzin fiyatları

motorin

akaryakıt zammı

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Son ÖTV artışlarının ardından akaryakıt fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. Motorin fiyatına 1 lira 45 kuruş zam yapıldı. Söz konusu zam, pompa satış fiyatlarına yansıdı.Benzin fiyatında ise değişiklik olmadı.Güncel akaryakıt fiyatlarıGüncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 33.87 liradan 35.32 liraya yükseldi.Benzinin litresi ise ortalama 36.05 liradan satılıyor. Benzine en son 2 lira zam yapılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230727/akaryakit-fiyatlarinda-yil-sonu-tahmini-1074051721.html

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