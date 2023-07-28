https://sputniknews.com.tr/20230728/motorine-zam-geldi-pompa-satis-fiyatlarina-yansidi-1074083418.html
Motorine zam geldi: Pompa satış fiyatlarına yansıdı
Motorine zam geldi: Pompa satış fiyatlarına yansıdı
Motorin fiyatına 1 lira 45 kuruş zam yapıldı. Zammın ardından motorinin litre fiyatı 35 TL'yi geçti. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T06:58+0300
2023-07-28T06:58+0300
2023-07-28T06:59+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
akaryakıt zammı
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Son ÖTV artışlarının ardından akaryakıt fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. Motorin fiyatına 1 lira 45 kuruş zam yapıldı. Söz konusu zam, pompa satış fiyatlarına yansıdı.Benzin fiyatında ise değişiklik olmadı.Güncel akaryakıt fiyatlarıGüncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 33.87 liradan 35.32 liraya yükseldi.Benzinin litresi ise ortalama 36.05 liradan satılıyor. Benzine en son 2 lira zam yapılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230727/akaryakit-fiyatlarinda-yil-sonu-tahmini-1074051721.html
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akaryakıt fiyatları, benzin fiyatı, benzinin litre fiyatı, motorin zam, motorin fiyatı, güncel akaryakıt fiyatları, motorine zam geldi mi, benzine zam geldi mi
akaryakıt fiyatları, benzin fiyatı, benzinin litre fiyatı, motorin zam, motorin fiyatı, güncel akaryakıt fiyatları, motorine zam geldi mi, benzine zam geldi mi
Motorine zam geldi: Pompa satış fiyatlarına yansıdı
06:58 28.07.2023 (güncellendi: 06:59 28.07.2023) Abone ol
Motorin fiyatına 1 lira 45 kuruş zam yapıldı. Zammın ardından motorinin litre fiyatı 35 TL'yi geçti.
Son ÖTV artışlarının ardından akaryakıt fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. Motorin fiyatına 1 lira 45 kuruş zam yapıldı. Söz konusu zam, pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Benzin fiyatında ise değişiklik olmadı.
Güncel akaryakıt fiyatları
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 33.87 liradan 35.32 liraya yükseldi.
Benzinin litresi ise ortalama 36.05 liradan satılıyor. Benzine en son 2 lira zam yapılmıştı.