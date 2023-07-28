https://sputniknews.com.tr/20230728/milyonlarca-emekliyi-ilgilendiriyor-zam-farklari-hesaplara-yatacak-1074084902.html
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Zam farkları hesaplara yatacak
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Zam farkları hesaplara yatacak
Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan yaklaşık 2.4 milyon kişinin temmuz dönemi zam farkları bugün ödenecek. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T08:15+0300
2023-07-28T08:15+0300
2023-07-28T08:15+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
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Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin aylık farkları bugün itibarıyla hesaplara yatacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacağı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Aylıklarını her ay alanlara, temmuzda 1 aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; mayıs-haziran-temmuz dönemindekilere temmuzda 1 aylık tutarında, haziran-temmuz-ağustos dönemindekilere temmuz ve ağustosta 2 aylık tutarında, temmuz-ağustos-eylül dönemindekilere ise temmuz, ağustos ve eylülde olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi."
https://sputniknews.com.tr/20230727/emekli-sandigi-kapsamindakilerin-zam-farklarinin-yatacagi-tarih-belli-oldu-1074048806.html
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emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi
emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Zam farkları hesaplara yatacak
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Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan yaklaşık 2.4 milyon kişinin temmuz dönemi zam farkları bugün ödenecek.
Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin aylık farkları bugün itibarıyla hesaplara yatacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacağı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Aylıklarını her ay alanlara, temmuzda 1 aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; mayıs-haziran-temmuz dönemindekilere temmuzda 1 aylık tutarında, haziran-temmuz-ağustos dönemindekilere temmuz ve ağustosta 2 aylık tutarında, temmuz-ağustos-eylül dönemindekilere ise temmuz, ağustos ve eylülde olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi."