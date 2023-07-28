https://sputniknews.com.tr/20230728/milyonlarca-emekliyi-ilgilendiriyor-zam-farklari-hesaplara-yatacak-1074084902.html

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Zam farkları hesaplara yatacak

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Zam farkları hesaplara yatacak

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan yaklaşık 2.4 milyon kişinin temmuz dönemi zam farkları bugün ödenecek. 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T08:15+0300

2023-07-28T08:15+0300

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ekonomi

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Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin aylık farkları bugün itibarıyla hesaplara yatacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacağı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Aylıklarını her ay alanlara, temmuzda 1 aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; mayıs-haziran-temmuz dönemindekilere temmuzda 1 aylık tutarında, haziran-temmuz-ağustos dönemindekilere temmuz ve ağustosta 2 aylık tutarında, temmuz-ağustos-eylül dönemindekilere ise temmuz, ağustos ve eylülde olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi."

https://sputniknews.com.tr/20230727/emekli-sandigi-kapsamindakilerin-zam-farklarinin-yatacagi-tarih-belli-oldu-1074048806.html

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emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi