https://sputniknews.com.tr/20230728/meteorolojiden-sari-alarm-cok-sayida-il-icin-uyari-kuvvetli-olacak-1074082700.html

Meteoroloji'den 'sarı' alarm, çok sayıda il için uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den 'sarı' alarm, çok sayıda il için uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı. 3 il için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey, Trabzon'un doğu kesimlerinde... 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T06:28+0300

2023-07-28T06:28+0300

2023-07-28T06:28+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul’da etkili olan rekor sıcaklıkların ardından dün sağanak yağış etkili oldu. Sıcaklıklardaki düşüş bugün de devam ediyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey, Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölge genelinde 8 ile 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış uyarısıYağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey, Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Kuvvetli rüzgâr uyarısıRüzgarın; Kıyı Ege ve Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin doğusunun yer yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 31°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 29°CAz bulutluKIRKLARELİ °C, 29°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 30°CParçalı bulutlu, zamanla az bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 29°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 36°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 33°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 28°CAz bulutluESKİŞEHİR °C, 27°CAz bulutlu ve açıkKAYSERİ °C, 31°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Sinop çevrelerinde a kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU °C, 25°CParçalı yer yer çok bulutluDÜZCE °C, 27°CParçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 25°CParçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 24°CParçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, doğusunda kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.RİZE °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 28°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 29°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 27°CParçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 32°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 26°CParçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 30°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 42°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 39°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 41°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 43°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230727/meteorolojiden-istanbul-dahil-cok-sayida-il-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-saat-verildi-1074038605.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu