https://sputniknews.com.tr/20230728/kamerun-liderinin-yegeni-rus-tahilinin-afrikaya-sevkiyatinin-yeni-yolu-bulunmali-1074121642.html

Kamerun liderinin yeğeni: Rus tahılının Afrika’ya sevkiyatının yeni yolu bulunmalı

Kamerun liderinin yeğeni: Rus tahılının Afrika’ya sevkiyatının yeni yolu bulunmalı

Kamerunlu politikacı Bonaventure, tahıl anlaşmasının sona ermesi bağlamında, Rus tahılının Afrika’ya sevkiyatı için yeni formatın bulunması gerektiğini... 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T18:45+0300

2023-07-28T18:45+0300

2023-07-28T18:45+0300

dünya

rusya

tahıl

afrika

tahıl anlaşması

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Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya’nın yeğeni olan milletvekili Mvondo Assam Bonaventure, Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamada, “Biz Afrika’da, bu tahıl anlaşmasının sona erdirilmesine ilgi duymuyoruz. Yeni bir format bulmak lazım” ifadesini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya-Afrika Zirvesi’nin ilk gününde yaptığı ve Rus tahılının Afrika’ya tedarik sorununa değindiği konuşmanın “umut verici” olduğunu söyleyen Bonaventure, “Belli bir anda kaybolmuş sandığımız güvenimizi bugün yeniden kazanmış oluyoruz” dedi.Kamerunlu siyasetçi, “Çok kutuplu dünya, yeni bir dünyadır. Çocuklarımıza garanti veren bir dünyadır. Bu, bizim için gelecektir. Rusya’nın bunu bize açması önemli, bu bize güven veriyor” diye ekledi.

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Putin, ülkesinin hem ticari anlaşmalar üstünden hem de gereksinimi olan yoksul Afrika ülkelerine ücretsiz olarak tahıl göndererek Ukrayna tahılının yerini doldurabileceğini kaydetti Putin: Batı, Afrika için endişelendiğini söylüyor, ancak tahıl göndermemizi engelliyor 2023-07-28T18:45+0300 true PT1M02S

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rusya, tahıl, afrika, видео, tahıl anlaşması