https://sputniknews.com.tr/20230728/kamerun-liderinin-yegeni-rus-tahilinin-afrikaya-sevkiyatinin-yeni-yolu-bulunmali-1074121642.html
Kamerun liderinin yeğeni: Rus tahılının Afrika’ya sevkiyatının yeni yolu bulunmalı
Kamerun liderinin yeğeni: Rus tahılının Afrika’ya sevkiyatının yeni yolu bulunmalı
Kamerunlu politikacı Bonaventure, tahıl anlaşmasının sona ermesi bağlamında, Rus tahılının Afrika’ya sevkiyatı için yeni formatın bulunması gerektiğini... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T18:45+0300
2023-07-28T18:45+0300
2023-07-28T18:45+0300
dünya
rusya
tahıl
afrika
tahıl anlaşması
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Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya’nın yeğeni olan milletvekili Mvondo Assam Bonaventure, Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamada, “Biz Afrika’da, bu tahıl anlaşmasının sona erdirilmesine ilgi duymuyoruz. Yeni bir format bulmak lazım” ifadesini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya-Afrika Zirvesi’nin ilk gününde yaptığı ve Rus tahılının Afrika’ya tedarik sorununa değindiği konuşmanın “umut verici” olduğunu söyleyen Bonaventure, “Belli bir anda kaybolmuş sandığımız güvenimizi bugün yeniden kazanmış oluyoruz” dedi.Kamerunlu siyasetçi, “Çok kutuplu dünya, yeni bir dünyadır. Çocuklarımıza garanti veren bir dünyadır. Bu, bizim için gelecektir. Rusya’nın bunu bize açması önemli, bu bize güven veriyor” diye ekledi.
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Putin, ülkesinin hem ticari anlaşmalar üstünden hem de gereksinimi olan yoksul Afrika ülkelerine ücretsiz olarak tahıl göndererek Ukrayna tahılının yerini doldurabileceğini kaydetti
Putin: Batı, Afrika için endişelendiğini söylüyor, ancak tahıl göndermemizi engelliyor
2023-07-28T18:45+0300
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rusya, tahıl, afrika, видео, tahıl anlaşması
rusya, tahıl, afrika, видео, tahıl anlaşması
Kamerun liderinin yeğeni: Rus tahılının Afrika’ya sevkiyatının yeni yolu bulunmalı
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Kamerunlu politikacı Bonaventure, tahıl anlaşmasının sona ermesi bağlamında, Rus tahılının Afrika’ya sevkiyatı için yeni formatın bulunması gerektiğini belirtti.
Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya’nın yeğeni olan milletvekili Mvondo Assam Bonaventure, Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamada, “Biz Afrika’da, bu tahıl anlaşmasının sona erdirilmesine ilgi duymuyoruz. Yeni bir format bulmak lazım” ifadesini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya-Afrika Zirvesi’nin ilk gününde yaptığı ve Rus tahılının Afrika’ya tedarik sorununa değindiği konuşmanın “umut verici” olduğunu söyleyen Bonaventure, “Belli bir anda kaybolmuş sandığımız güvenimizi bugün yeniden kazanmış oluyoruz” dedi.
Kamerunlu siyasetçi, “Çok kutuplu dünya, yeni bir dünyadır. Çocuklarımıza garanti veren bir dünyadır. Bu, bizim için gelecektir. Rusya’nın bunu bize açması önemli, bu bize güven veriyor” diye ekledi.