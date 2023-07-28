https://sputniknews.com.tr/20230728/juventus-avrupa-konferans-liginden-men-edildi-1074126629.html
Juventus Avrupa Konferans Ligi'nden men edildi
Juventus Avrupa Konferans Ligi'nden men edildi
UEFA, geçen yıl imzalanan uzlaşma anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle İtalyan ekibi Juventus'u Avrupa Konferans Ligi'nden ihraç etti. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T21:14+0300
2023-07-28T21:14+0300
2023-07-28T21:14+0300
spor
juventus
uefa
ihraç
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UEFA'dan yapılan açıklamada, kulüp lisansı ve finansal fair-play kurallarını ihlalleri nedeniyle Juventus ve Chelsea hakkında soruşturma açıldığı kaydedildi.Açıklamada, Juventus'un gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nden men edildiği ve 20 milyon avro para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Para cezasının 10 milyon avroluk kısmı, üç yıl içinde kulübün mali tablolarında ihlal olması halinde uygulanacak.UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon Juventus'un yerine Fiorentina mücadele edecek.Chelsea'nin de eksik mali bilgi sunduğunu kaydeden UEFA, İngiliz ekibine 10 milyon euro ceza verdi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
juventus, uefa, ihraç
Juventus Avrupa Konferans Ligi'nden men edildi
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UEFA, geçen yıl imzalanan uzlaşma anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle İtalyan ekibi Juventus'u Avrupa Konferans Ligi'nden ihraç etti.
UEFA'dan yapılan açıklamada, kulüp lisansı ve finansal fair-play kurallarını ihlalleri nedeniyle Juventus ve Chelsea hakkında soruşturma açıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Juventus'un gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nden men edildiği ve 20 milyon avro para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Para cezasının 10 milyon avroluk kısmı, üç yıl içinde kulübün mali tablolarında ihlal olması halinde uygulanacak.
UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon Juventus'un yerine Fiorentina mücadele edecek.
Chelsea'nin de eksik mali bilgi sunduğunu kaydeden UEFA, İngiliz ekibine 10 milyon euro ceza verdi.