https://sputniknews.com.tr/20230728/juventus-avrupa-konferans-liginden-men-edildi-1074126629.html

Juventus Avrupa Konferans Ligi'nden men edildi

Juventus Avrupa Konferans Ligi'nden men edildi

UEFA, geçen yıl imzalanan uzlaşma anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle İtalyan ekibi Juventus'u Avrupa Konferans Ligi'nden ihraç etti. 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T21:14+0300

2023-07-28T21:14+0300

2023-07-28T21:14+0300

spor

juventus

uefa

ihraç

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UEFA'dan yapılan açıklamada, kulüp lisansı ve finansal fair-play kurallarını ihlalleri nedeniyle Juventus ve Chelsea hakkında soruşturma açıldığı kaydedildi.Açıklamada, Juventus'un gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nden men edildiği ve 20 milyon avro para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Para cezasının 10 milyon avroluk kısmı, üç yıl içinde kulübün mali tablolarında ihlal olması halinde uygulanacak.UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon Juventus'un yerine Fiorentina mücadele edecek.Chelsea'nin de eksik mali bilgi sunduğunu kaydeden UEFA, İngiliz ekibine 10 milyon euro ceza verdi.

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Sputnik Türkiye

juventus, uefa, ihraç