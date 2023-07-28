https://sputniknews.com.tr/20230728/iyi-partili-bugra-kavuncu-2018-yilinda-aldigimiz-oy-oranini-muhafaza-ettik-1074130624.html

İYİ Partili Buğra Kavuncu: 2018 yılında aldığımız oy oranını muhafaza ettik

İYİ Partili Buğra Kavuncu: 2018 yılında aldığımız oy oranını muhafaza ettik

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, "2018 yılında aldığımız oy oranını muhafaza ettik" dedi. 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T23:50+0300

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politika

buğra kavuncu

iyi parti

seçim

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Partisinin Amasya İl teşkilatını ziyaret eden Kavuncu, buradaki konuşmasında, seçimlerde arzu ettikleri sonucu elde edemediklerini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde olsun, meclis seçiminde olsun 2018 yılında aldığımız oy oranını muhafaza ettik. Gönül isterdi ki çok daha fazlası olsun ama seçmenin bize verdiği bir mesaj var; o da İYİ Parti Türk siyasetinde var olmalıdır, kalıcı olmalıdır ve güçlenerek hayatını devam ettirmelidir." ifadelerini kullandı.Seçmenin, oy oranıyla vermek istediği mesajı iyi anlamaları gerektiğinin altını çizen Kavuncu, "Bugüne kadar attığımız adımlardan belki daha farklı bir yaklaşım bekleniyorsa bunu da iyi okumak, sebeplerini iyi anlamak ve ona göre geleceği kurgulamak, planlamak, çalışma sistematiğimizi o yönde kurgulamak mecburiyetimiz var." diye konuştu.Yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmamayı değerlendirdiklerini belirten Kavuncu, şunları söyledi:Cumhuriyet Halk Partisinde yaşanan değişim tartışmalarına da değinen Buğra Kavuncu, "Her partinin içerisinde kendi iç mücadelesi olur. Bir başka partinin geçirdiği süreçle ilgili bizim bir yorum yapmamız, herhangi bir beyanda bulunmamız çok doğru olmaz. Cumhuriyet Halk Partisine kolaylıklar diliyoruz." dedi.

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buğra kavuncu, iyi parti, seçim