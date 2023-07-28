https://sputniknews.com.tr/20230728/isvicrede-eriyen-dag-buzulunda-1986-yilinda-kaybolan-dagcinin-izlerine-rastlandi-1074129019.html

İsviçre'de eriyen dağ buzulunda 1986 yılında kaybolan dağcının izlerine rastlandı

İsviçre'de eriyen dağ buzulunda 1986 yılında kaybolan dağcının izlerine rastlandı

İtalya-İsviçre sınırındaki Matterhorn dağına tırmanan bir grup dağcı, buzulda bot ve krampon olduğunu gördü. Kalıntıların 1986'da kaybolan Alman bir dağcıya... 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T22:36+0300

2023-07-28T22:36+0300

2023-07-28T22:36+0300

isviçre

dünya

dağcı

buzul

buzulların erimesi

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Alp Dağları'nın İtalya-İsviçre sınırındaki Matterhorn dağında, kayıp bir dağcının kalıntılarına rastlandı. Matterhorn dağına tırmanan bir grup dağcı, Theodul Buzulu'nu geçerken, buzuldan çıkan bot ve kramponları fark ederek yetkililere bilgi verdi.Olayın ardından polisten yapılan açıklamada, adı verilmeyen kişinin, kaybolduğu sırada 38 yaşında olduğu kaydedildi.BBC ise haberinde, DNA testi sonucunda, kalıntıların 1986'da kaybolan Alman bir dağcıya ait olduğu sonucuna ulaşıldığını iddia etti. İsviçre polisi, 1925 yılından bu yana Matterhorn Dağı'na tırmanırken kaybolanların listesini tutuyor.Buzulların erimesiyle kayıp dağcıların kalıntıları gün ışığına çıkıyor. 1968'de kaza yapan bir uçağın enkazı, geçen yıl Aletsch Buzulu'ndan çıkarılmıştı. 2015'in Ekim ayında da 1974'te Alpler'e tırmanırken kaybolan bir Çek dağcının kalıntıları bulunmuştu.Bölgede, 9 Temmuz'dan bu yana geceleri hava sıcaklığı 32 derecenin üstünde seyrediyor.

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isviçre, dağcı, buzul, buzulların erimesi