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https://sputniknews.com.tr/20230728/isvecte-hz-muhammede-hakaret-eden-meclis-adalet-komite-baskanina-muhalefetten-istifa-cagrisi-1074079666.html
İsveç'te Hz. Muhammed'e hakaret eden Meclis Adalet Komite Başkanı'na muhalefetten istifa çağrısı
İsveç'te Hz. Muhammed'e hakaret eden Meclis Adalet Komite Başkanı'na muhalefetten istifa çağrısı
İsveç Meclis Adalet Komite Başkanı ve aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) Milletvekili Jomshof'ın sosyal medya hesabından Hz. Muhammed hakkında yaptığı... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T00:29+0300
2023-07-28T00:29+0300
dünya
hz. muhammed
isveç
avrupa
kuran-ı kerim
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İsveç Demokratlar Partisi (SD) Milletvekili Richard Jomshof, Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını önlemek için İsveç'te yaşayan Müslümanlardan gelen diyalog çağrılarına sosyal medya hesabından verdiği yanıtta Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadelere yer verdi.Ülkede ana muhalefet Sosyal Demokrat Partisi Başkanı Magdalena Andersson, bu paylaşıma tepki göstererek, Jomshof'un derhal Meclis Adalet Komite Başkanlığından istifa etmesi gerektiğini belirtti.Andersson, "Jomshof birçok kez kitap yakma olaylarını kışkırttı ve İslam dünyasıyla doğrudan çeşitli polemiklere girdi. İsveç'in güvenliği için Richard Jomshof, Adalet Komitesi Başkanı görevini derhal bırakmalı" ifadelerini kullandı.Sosyal Demokrat Parti Dış Politika Sözcüsü Morgan Johansson da Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada, Jomshof'un görevinde kalamayacağını ve istifa etmesi gerektiğini kaydetti.İslam dünyası ile İsveç arasında yaşanan kutsal kitap yakma krizine dikkati çeken Johansson, Jomshof'un krizi derinleştirdiğini ve görevinden istifa etmesi gerektiğini vurguladı.İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ise Jomshof'un paylaşımına yorum yapmayacağını ve kendisinden başkasının sorumluluğunu almayacağını dile getirdi.Öte yandan Jomshof dün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk asıllı siyasetçi İsveç Farklı Renkler Partisi (Nüans) Başkanı Mikail Yüksel'e ülkeyi terk etmesi çağrısında bulunmuştu.Yüksel, Kur'an-ı Kerim yakılma olayları yasaklanana kadar Müslüman ülkelerin İsveç mallarını boykot etmesini sosyal medya hesabından duyurmuştu.Stockholm'de İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat, İsveç Parlamentosu önünde Kur'an-ı Kerim yakma izniÖte yandan İsveç devlet televizyonu SVT, 50'li yaşlarda bir kadının, cuma günü Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat yakmak için polisten izin aldığını duyurdu. Polis, kadının yanı sıra üç kişinin de gösteride yer alacağını belirtti.
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hz. muhammed, isveç, avrupa, kuran-ı kerim
hz. muhammed, isveç, avrupa, kuran-ı kerim

İsveç'te Hz. Muhammed'e hakaret eden Meclis Adalet Komite Başkanı'na muhalefetten istifa çağrısı

00:29 28.07.2023
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İsveç Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
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İsveç Meclis Adalet Komite Başkanı ve aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) Milletvekili Jomshof'ın sosyal medya hesabından Hz. Muhammed hakkında yaptığı hakaret içeren paylaşımlar ülkede muhalefetten tepki aldı.
İsveç Demokratlar Partisi (SD) Milletvekili Richard Jomshof, Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını önlemek için İsveç'te yaşayan Müslümanlardan gelen diyalog çağrılarına sosyal medya hesabından verdiği yanıtta Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadelere yer verdi.
Ülkede ana muhalefet Sosyal Demokrat Partisi Başkanı Magdalena Andersson, bu paylaşıma tepki göstererek, Jomshof'un derhal Meclis Adalet Komite Başkanlığından istifa etmesi gerektiğini belirtti.
Andersson, "Jomshof birçok kez kitap yakma olaylarını kışkırttı ve İslam dünyasıyla doğrudan çeşitli polemiklere girdi. İsveç'in güvenliği için Richard Jomshof, Adalet Komitesi Başkanı görevini derhal bırakmalı" ifadelerini kullandı.
Sosyal Demokrat Parti Dış Politika Sözcüsü Morgan Johansson da Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada, Jomshof'un görevinde kalamayacağını ve istifa etmesi gerektiğini kaydetti.
İslam dünyası ile İsveç arasında yaşanan kutsal kitap yakma krizine dikkati çeken Johansson, Jomshof'un krizi derinleştirdiğini ve görevinden istifa etmesi gerektiğini vurguladı.
İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ise Jomshof'un paylaşımına yorum yapmayacağını ve kendisinden başkasının sorumluluğunu almayacağını dile getirdi.
Öte yandan Jomshof dün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk asıllı siyasetçi İsveç Farklı Renkler Partisi (Nüans) Başkanı Mikail Yüksel'e ülkeyi terk etmesi çağrısında bulunmuştu.
Yüksel, Kur'an-ı Kerim yakılma olayları yasaklanana kadar Müslüman ülkelerin İsveç mallarını boykot etmesini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Stockholm'de İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat, İsveç Parlamentosu önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni

Öte yandan İsveç devlet televizyonu SVT, 50'li yaşlarda bir kadının, cuma günü Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat yakmak için polisten izin aldığını duyurdu. Polis, kadının yanı sıra üç kişinin de gösteride yer alacağını belirtti.
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