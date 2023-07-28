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İmamoğlu'ndan 'görevi bırak' çıkışı: 'Demokratik lider beklenti gerisinde kalınca bırakmayı bilir'
İmamoğlu'ndan 'görevi bırak' çıkışı: 'Demokratik lider beklenti gerisinde kalınca bırakmayı bilir'
CHP’deki "değişim" talebinin öncüsü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kaleme aldığı bir makalede isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T12:45+0300
2023-07-28T12:45+0300
politika
ekrem imamoğlu
chp
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CHP’de “değişim” tartışmasının odağında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeni açıklamalar var.Gazete Oksijen için bir makale kaleme alan İmamoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye'de köklü bir değişim arzusu olduğunu ancak muhalefet olarak bu talebi karşılayamadıklarını söyledi.Görevi bırak' çağrısıİmamoğlu, "Toplum, CHP’de liderin değişmesini bekliyor" çıkışının ardından isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Görevi bırak" çağrısı yaptı."Demokratik lider toplumla imzaladığı mukavele uyarınca ona verilen yetkiyi belli bir süre kullanır, ona verilen misyonu yerine getiremediğinde ve toplumsal beklentilerin gerisinde kaldığında görevi bırakmayı bilir." ifadelerini kullanan İBB Başkanı, "Demokratik liderin ülkesine, belediyesine ya da liderliğini yaptığı partiye kendi mülkü olarak bakma hakkı yoktur." açıklamalarında bulundu.CHP’deki örgütlenme modelini de eleştiren İmamoğlu, “Parti elitleri örgütlenme modelini değiştirmez. Partiler topluma kapalı, liderin şahsi tercihlerinin ve etrafındaki dar çevrelerin etkili olduğu, dışlayıcı yapılara dönüştü.” dedi.'Değişim arzusunun gerisinde kaldık'“İkinci yüzyılımızda yeni yolculuğa çıkmak için sabırsızlanıyorum” ifadesini de kullanan İmamoğlu, önümüzdeki günlerde, ilkelerini ve yaklaşımlarını ortaya koyacak manifesto niteliğinde bir paylaşımda bulunacağını da açıkladı.Öte yandan İBB Başkanı, "Önümüzdeki dönemde hatalarımızdan dersler çıkarıp milletimizin değişim arzusunu hayata geçirecek bir siyaset inşa etmek zorundayız." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230727/ekrem-imamoglu-toplum-lider-degisimi-istiyor-1074062695.html
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ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

İmamoğlu'ndan 'görevi bırak' çıkışı: 'Demokratik lider beklenti gerisinde kalınca bırakmayı bilir'

12:45 28.07.2023
© İBB/ONUR GUNALEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© İBB/ONUR GUNAL
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CHP’deki "değişim" talebinin öncüsü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kaleme aldığı bir makalede isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Görevi bırak” çağrısı yaptı, "Demokratik lider, beklentilerin gerisinde kaldığında görevi bırakmayı bilir" dedi.
CHP’de değişim” tartışmasının odağında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeni açıklamalar var.
Gazete Oksijen için bir makale kaleme alan İmamoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye'de köklü bir değişim arzusu olduğunu ancak muhalefet olarak bu talebi karşılayamadıklarını söyledi.

Görevi bırak' çağrısı

İmamoğlu, "Toplum, CHP’de liderin değişmesini bekliyor" çıkışının ardından isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Görevi bırak" çağrısı yaptı.

"Demokratik lider toplumla imzaladığı mukavele uyarınca ona verilen yetkiyi belli bir süre kullanır, ona verilen misyonu yerine getiremediğinde ve toplumsal beklentilerin gerisinde kaldığında görevi bırakmayı bilir." ifadelerini kullanan İBB Başkanı, "Demokratik liderin ülkesine, belediyesine ya da liderliğini yaptığı partiye kendi mülkü olarak bakma hakkı yoktur." açıklamalarında bulundu.
CHP’deki örgütlenme modelini de eleştiren İmamoğlu, “Parti elitleri örgütlenme modelini değiştirmez. Partiler topluma kapalı, liderin şahsi tercihlerinin ve etrafındaki dar çevrelerin etkili olduğu, dışlayıcı yapılara dönüştü.” dedi.

'Değişim arzusunun gerisinde kaldık'

“İkinci yüzyılımızda yeni yolculuğa çıkmak için sabırsızlanıyorum” ifadesini de kullanan İmamoğlu, önümüzdeki günlerde, ilkelerini ve yaklaşımlarını ortaya koyacak manifesto niteliğinde bir paylaşımda bulunacağını da açıkladı.

Öte yandan İBB Başkanı, "Önümüzdeki dönemde hatalarımızdan dersler çıkarıp milletimizin değişim arzusunu hayata geçirecek bir siyaset inşa etmek zorundayız." dedi.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
POLİTİKA
Ekrem İmamoğlu: Toplum lider değişimi istiyor
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