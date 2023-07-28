Hollandalı ressam, Van Gogh'un eserlerini Fransa'da yaşadığı köyde resmetti

© AA / Esra Taşkın Van Gogh, sanatına ilham kaynağı olan tabiatla iç içe bulunan Auvers-sur-Oise'da yaklaşık 2 ayda 80 kadar eser tasvir etti. Sanatçı bu köyün belediye binası, sokak merdivenleri ve kilisesi gibi yapılarını resmetti ve "Auvers'deki Kilise', 'Auvers Merdivenleri', 'Auvers'deki Belediye Binası' başlıklı eserleri ortaya koydu. Bu yapılar, bir asra aşkındır hala ilk halini koruyor. Ayrıca Van Gogh'un tablolarında resmettiği kentin tarla ve patikaları da aynı haliyle duruyor. Sanatçı ayrıca, kaldığı pansiyonu işleten Ravoux ailesinin 13 yaşındaki Adeline isimli kızının portresini de çizdi. Van Gogh'un en son çizdiği tablo 'Ağaç Kökleri' isimli eseri oldu.