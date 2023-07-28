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Hollandalı ressam, Van Gogh'un eserlerini Fransa'da yaşadığı köyde resmetti
Hollandalı ressam, Van Gogh'un eserlerini Fransa'da yaşadığı köyde resmetti
Hollandalı ressam Vincent Van Gogh, hayatını kaybettiği Fransa'daki Auvers-sur-Oise köyünde yaklaşık 2 ayda 80 kadar eser resmetti. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
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hollanda, vincent van gogh, fotoğraf, фото, resim, fransa
hollanda, vincent van gogh, fotoğraf, фото, resim, fransa

Hollandalı ressam, Van Gogh'un eserlerini Fransa'da yaşadığı köyde resmetti

13:48 28.07.2023 (güncellendi: 13:54 28.07.2023)
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Hollandalı ressam Vincent Van Gogh, hayatını kaybettiği Fransa'daki Auvers-sur-Oise köyünde yaklaşık 2 ayda 80 kadar eser resmetti.
© AAHollandalı ressam Vincent Van Gogh, hayatını kaybettiği Fransa'daki Auvers-sur-Oise köyünde yaklaşık 2 ayda 80 kadar eser resmetti. Van Gogh'un yaşamının son dönemini geçirdiği ve eserlerine konu olan Fransa'nın Auvers-sur-Oise köyünden izlenimlerini aktarıyor.
Hollandalı ressam, Van Gogh'un eserlerini Fransa'da yaşadığı köyde resmetti - Sputnik Türkiye
1/6
© AA
Hollandalı ressam Vincent Van Gogh, hayatını kaybettiği Fransa'daki Auvers-sur-Oise köyünde yaklaşık 2 ayda 80 kadar eser resmetti. Van Gogh'un yaşamının son dönemini geçirdiği ve eserlerine konu olan Fransa'nın Auvers-sur-Oise köyünden izlenimlerini aktarıyor.
© AA / Esra Taşkın Hollanda'nın Zundert kentinde 30 Mart 1853'te doğan ressam Van Gogh, Fransa'nın başkenti Paris'e 50 kilometre mesafedeki Auvers-sur-Oise'da 29 Temmuz 1890'da hayatını kaybetti. Yeni izlenimcilik olarak bilinen post-empresyonizm akımına bağlı sanatçı, Belçika, Hollanda, İngiltere ve Fransa'da 38 farklı yerde yaşadı. Van Gogh, 1886'da geldiği Paris'te empresyonizm akımıyla tanışarak resimlerinde daha canlı renkler kullanmaya başladı.
Hollandalı ressam, Van Gogh'un eserlerini Fransa'da yaşadığı köyde resmetti - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Esra Taşkın
Hollanda'nın Zundert kentinde 30 Mart 1853'te doğan ressam Van Gogh, Fransa'nın başkenti Paris'e 50 kilometre mesafedeki Auvers-sur-Oise'da 29 Temmuz 1890'da hayatını kaybetti. Yeni izlenimcilik olarak bilinen post-empresyonizm akımına bağlı sanatçı, Belçika, Hollanda, İngiltere ve Fransa'da 38 farklı yerde yaşadı. Van Gogh, 1886'da geldiği Paris'te empresyonizm akımıyla tanışarak resimlerinde daha canlı renkler kullanmaya başladı.
© AA / Esra Taşkın Paris'te yaşadığı 2 yıl boyunca farklı ressamlarla tanışma fırsatı bulan Van Gogh, resimlerini dönemin bilindik kafeleri La Fourche ve Le Tambourin'in yanı sıra Pere Tanguy isimli butikte sergiledi. Bir süre başkentten uzaklaşan Van Gogh, ruhsal rahatsızlığından dolayı tedavi gördü ve tedavisi sırasında daha sonra portresini çizdiği Doktor Paul Gachet ile tanıştı. Gachet'in ismini taşıyan portre ünlü ressamın başyapıtları arasında yer alıyor. Ardından Van Gogh, 20 Mayıs 1890'da Auvers-sur-Oise'da günlük 3.5 franka kiraladığı Ravoux Pansiyonu'ndaki 7 metrekarelik küçük pencereli 5 numaralı odaya yerleşti.
Hollandalı ressam, Van Gogh'un eserlerini Fransa'da yaşadığı köyde resmetti - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Esra Taşkın
Paris'te yaşadığı 2 yıl boyunca farklı ressamlarla tanışma fırsatı bulan Van Gogh, resimlerini dönemin bilindik kafeleri La Fourche ve Le Tambourin'in yanı sıra Pere Tanguy isimli butikte sergiledi. Bir süre başkentten uzaklaşan Van Gogh, ruhsal rahatsızlığından dolayı tedavi gördü ve tedavisi sırasında daha sonra portresini çizdiği Doktor Paul Gachet ile tanıştı. Gachet'in ismini taşıyan portre ünlü ressamın başyapıtları arasında yer alıyor. Ardından Van Gogh, 20 Mayıs 1890'da Auvers-sur-Oise'da günlük 3.5 franka kiraladığı Ravoux Pansiyonu'ndaki 7 metrekarelik küçük pencereli 5 numaralı odaya yerleşti.
© AA / Esra TaşkınVan Gogh, sanatına ilham kaynağı olan tabiatla iç içe bulunan Auvers-sur-Oise'da yaklaşık 2 ayda 80 kadar eser tasvir etti. Sanatçı bu köyün belediye binası, sokak merdivenleri ve kilisesi gibi yapılarını resmetti ve "Auvers'deki Kilise', 'Auvers Merdivenleri', 'Auvers'deki Belediye Binası' başlıklı eserleri ortaya koydu. Bu yapılar, bir asra aşkındır hala ilk halini koruyor. Ayrıca Van Gogh'un tablolarında resmettiği kentin tarla ve patikaları da aynı haliyle duruyor. Sanatçı ayrıca, kaldığı pansiyonu işleten Ravoux ailesinin 13 yaşındaki Adeline isimli kızının portresini de çizdi. Van Gogh'un en son çizdiği tablo 'Ağaç Kökleri' isimli eseri oldu.
Hollandalı ressam, Van Gogh'un eserlerini Fransa'da yaşadığı köyde resmetti - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Esra Taşkın
Van Gogh, sanatına ilham kaynağı olan tabiatla iç içe bulunan Auvers-sur-Oise'da yaklaşık 2 ayda 80 kadar eser tasvir etti. Sanatçı bu köyün belediye binası, sokak merdivenleri ve kilisesi gibi yapılarını resmetti ve "Auvers'deki Kilise', 'Auvers Merdivenleri', 'Auvers'deki Belediye Binası' başlıklı eserleri ortaya koydu. Bu yapılar, bir asra aşkındır hala ilk halini koruyor. Ayrıca Van Gogh'un tablolarında resmettiği kentin tarla ve patikaları da aynı haliyle duruyor. Sanatçı ayrıca, kaldığı pansiyonu işleten Ravoux ailesinin 13 yaşındaki Adeline isimli kızının portresini de çizdi. Van Gogh'un en son çizdiği tablo 'Ağaç Kökleri' isimli eseri oldu.
© AA / Esra TaşkınRessamın hayatına son verdiği gerekçesiyle, Ravoux Pansiyonu'ndaki 5 numaralı oda bir daha kiraya verilmedi. Oda 1985'te Fransa tarafından tarihi yapı olarak tanındı. Bu oda, Van Gogh'un yaşadığı tüm yerler arasında aslına uygun şekilde muhafaza edilen tek yer olma özelliğine sahip. Yeşil ve beyaz renkli duvarlı odada bugün hiçbir eşya bulunmazken, 1993'ten bu yana halkın ziyaretine açık. ‘Van Gogh'un Evi’ olarak da adlandırılan Ravoux Pansiyonu, bugüne kadar 1 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edildi.
Hollandalı ressam, Van Gogh'un eserlerini Fransa'da yaşadığı köyde resmetti - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Esra Taşkın
Ressamın hayatına son verdiği gerekçesiyle, Ravoux Pansiyonu'ndaki 5 numaralı oda bir daha kiraya verilmedi. Oda 1985'te Fransa tarafından tarihi yapı olarak tanındı. Bu oda, Van Gogh'un yaşadığı tüm yerler arasında aslına uygun şekilde muhafaza edilen tek yer olma özelliğine sahip. Yeşil ve beyaz renkli duvarlı odada bugün hiçbir eşya bulunmazken, 1993'ten bu yana halkın ziyaretine açık. ‘Van Gogh'un Evi’ olarak da adlandırılan Ravoux Pansiyonu, bugüne kadar 1 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edildi.
© AAYabancı turistler, Van Gogh'un tablolarına ilham veren ‘Sanatçılar köyü’ olarak da adlandırılan Auvers-sur-Oise'da ressamın çizdiği yapı ve noktaları gezebiliyor. Köyün söz konusu yapı ve noktalarının yakınlarına konuşlandırılan panolar turistlere ressamın eserleri hakkında bilgi veriyor. Van Gogh'un heykelinin de bulunduğu köyde halk ressamın burada geçirdiği dönemin hikayesini adeta ezbere biliyor. Paris'teki Orsay Müzesi'nde, 3 Ekim 2023-4 Şubat 2024 tarihlerinde sanatçının son eserlerinin yer aldığı ‘Van Gogh Auvers-sur-Oise'da. Son Aylar’ isimli sergi ziyarete açılacak.
Hollandalı ressam, Van Gogh'un eserlerini Fransa'da yaşadığı köyde resmetti - Sputnik Türkiye
6/6
© AA
Yabancı turistler, Van Gogh'un tablolarına ilham veren ‘Sanatçılar köyü’ olarak da adlandırılan Auvers-sur-Oise'da ressamın çizdiği yapı ve noktaları gezebiliyor. Köyün söz konusu yapı ve noktalarının yakınlarına konuşlandırılan panolar turistlere ressamın eserleri hakkında bilgi veriyor. Van Gogh'un heykelinin de bulunduğu köyde halk ressamın burada geçirdiği dönemin hikayesini adeta ezbere biliyor. Paris'teki Orsay Müzesi'nde, 3 Ekim 2023-4 Şubat 2024 tarihlerinde sanatçının son eserlerinin yer aldığı ‘Van Gogh Auvers-sur-Oise'da. Son Aylar’ isimli sergi ziyarete açılacak.
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