Hayvanlar için yapay zeka: Nesli tükenmekte olan yunus türlerinin sesleri dinlendi

Bilim insanları yapay zeka kullanarak nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan haliç ve pembe nehir yunuslarının seslerini dinledi.

Nature'ın haberine göre, Catalonia Teknik Üniversitesi ile Mamiraua Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü'nün ortak çalışması ve nesli tükenme tehlikesi altında olan iki yunus türünün hareketlerini izlemeyi amaçlayan araştırmada, Amazon Nehri'ndeki yunusların seslerini algılayabilmesi için bir yapay sinir ağına veri sağlandı.Brezilya'nın kuzeyinde yer alan Mamiraua rezervine mikrofon yerleştirerek yunusların seslerini dinleyen araştırmacılar, yunus seslerini arka plan seslerinden ayırmak için ses kayıtlarını, sesleri tıpkı insan beyni gibi gerçek zamanlı şekilde sınıflandırabilen yapay sinir ağına aktardı.Yağmur, tekne motoru ve yunusların seslerini ayırt edecek şekilde geliştirilen yapay zeka teknolojisi bilim insanlarına yunusların hareketlerini izleme olanağı sağladı.Yunusların yerlerinin saptanmasına imkan veren çalışmanın bu canlıların korunmasına hizmet edebileceği kaydedildi.Haliç yunusu popülasyonunun her dokuz yılda, pembe nehir yunusu popülasyonunun ise her on yılda yüzde 50 azaldığını ifade eden bilim insanları, yunusların yerlerinin saptanmasının, 'yerel topluluklar ve yunusların bir arada yaşamasını' sağlayacak önlemler alınmasını kolaylaştıracağını belirtti.

