https://sputniknews.com.tr/20230728/hakim-ve-savci-atamalari-resmi-gazetede-1074081515.html
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 1042 adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayı ile 60 idari yargı hakim adayının atama kararı, Resmi Gazete'de... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T03:58+0300
2023-07-28T03:58+0300
2023-07-28T03:58+0300
türkiye
hakim
savcı
atama
resmi gazete
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Buna göre, 1042 adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayı ile 60 idari yargı hakim adayı, 25 Temmuz'da yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.
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hakim, savcı, atama, resmi gazete
hakim, savcı, atama, resmi gazete
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
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Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 1042 adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayı ile 60 idari yargı hakim adayının atama kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.
Buna göre, 1042 adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayı ile 60 idari yargı hakim adayı, 25 Temmuz'da yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.
Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.