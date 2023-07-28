https://sputniknews.com.tr/20230728/hakim-ve-savci-atamalari-resmi-gazetede-1074081515.html

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 1042 adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayı ile 60 idari yargı hakim adayının atama kararı, Resmi Gazete'de... 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T03:58+0300

2023-07-28T03:58+0300

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türkiye

hakim

savcı

atama

resmi gazete

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Buna göre, 1042 adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayı ile 60 idari yargı hakim adayı, 25 Temmuz'da yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

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hakim, savcı, atama, resmi gazete