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https://sputniknews.com.tr/20230728/goruntuler-paylasildi-gorevimiz-tehlikenin-istanbul-cekimleri-iptal-edildi-1074086346.html
Görüntüler paylaşıldı: 'Görevimiz Tehlike'nin İstanbul çekimleri iptal edildi
Görüntüler paylaşıldı: 'Görevimiz Tehlike'nin İstanbul çekimleri iptal edildi
'Görevimiz Tehlike' serisinin 7. filminin 2. bölümünün bir kısmı İstanbul'da çekilecekti. Kapalıçarşı'nın çekim için uygun olduğuna karar verdi ama 2 gün sonra... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
film
görevimiz tehlike (mission: impossible)
çekim
alipaşa kapalı çarşısı
kapalıçarşı
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Tom Cruise’un başrol oyuncusu ve ortak yapımcısı olduğu ‘Görevimiz Tehlike’ serisinin yedinci filmi olan ‘Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma’nın ilk bölümü gösterime 14 Temmuz’da girdi.2. bölümü gösterime 28 Haziran 2024’te girecek olan filmin bir bölümünün İstanbul’da çekilmesi planlandı.2 gün sonra kararından vazgeçtiGeçen pazar günü filmin yönetmeni Christopher McQuarrie, kalabalık bir ekiple birlikte çekim mekânı arayışı için Tarihi Yarımada’da incelemeler yaptı. Christopher McQuarrie’ın inceleme yaptığı mekânlardan biri de Kapalıçarşı’ydı.Habertürk'ün haberine göre, McQuarrie, incelemelerin ardından Kapalıçarşı’nın çekim için uygun olduğuna karar verdi ama 2 gün sonra bu kararından vazgeçti. McQuarrie kararına neden olarak gizlilik sözleşmesinin ihlal edilmesini gösterdi.Kapalıçarşı, pazar günü kapalıydı. Habere göre çarşı incelemeler için özel olarak ekibe açıldı. Çarşı yönetiminin belirlediği birkaç kişi de Christopher McQuarrie ve ekibine gizlilik sözleşmesi çerçevesinde eşlik etti.Sosyal medyaya sızdırıldıNe var ki Kapalıçarşı esnaflarından birinin pazartesi günü dükkânının kamera kayıtlarını sosyal medyaya sızdırdı. McQuarrie bunun üzerine da ‘Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma’nın ikinci bölümünü İstanbul’da çekmekten vazgeçti.
https://sputniknews.com.tr/20210604/film-setinde-koronavirus-vakasi-cikti-gorevimiz-tehlike-7nin-cekimleri-durduruldu-1044658209.html
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film, görevimiz tehlike (mission: impossible), çekim, alipaşa kapalı çarşısı, kapalıçarşı
film, görevimiz tehlike (mission: impossible), çekim, alipaşa kapalı çarşısı, kapalıçarşı

Görüntüler paylaşıldı: 'Görevimiz Tehlike'nin İstanbul çekimleri iptal edildi

09:45 28.07.2023 (güncellendi: 09:47 28.07.2023)
© AP Photo / Andrew MedichiniSette koronavirüs vakası: Görevimiz Tehlike 7'nin çekimleri durduruldu
Sette koronavirüs vakası: Görevimiz Tehlike 7'nin çekimleri durduruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Andrew Medichini
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'Görevimiz Tehlike' serisinin 7. filminin 2. bölümünün bir kısmı İstanbul'da çekilecekti. Kapalıçarşı'nın çekim için uygun olduğuna karar verdi ama 2 gün sonra bu kararından vazgeçti.
Tom Cruise’un başrol oyuncusu ve ortak yapımcısı olduğu ‘Görevimiz Tehlike’ serisinin yedinci filmi olan ‘Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma’nın ilk bölümü gösterime 14 Temmuz’da girdi.
2. bölümü gösterime 28 Haziran 2024’te girecek olan filmin bir bölümünün İstanbul’da çekilmesi planlandı.

2 gün sonra kararından vazgeçti

Geçen pazar günü filmin yönetmeni Christopher McQuarrie, kalabalık bir ekiple birlikte çekim mekânı arayışı için Tarihi Yarımada’da incelemeler yaptı. Christopher McQuarrie’ın inceleme yaptığı mekânlardan biri de Kapalıçarşı’ydı.
Habertürk'ün haberine göre, McQuarrie, incelemelerin ardından Kapalıçarşı’nın çekim için uygun olduğuna karar verdi ama 2 gün sonra bu kararından vazgeçti.
McQuarrie kararına neden olarak gizlilik sözleşmesinin ihlal edilmesini gösterdi.
Kapalıçarşı, pazar günü kapalıydı. Habere göre çarşı incelemeler için özel olarak ekibe açıldı. Çarşı yönetiminin belirlediği birkaç kişi de Christopher McQuarrie ve ekibine gizlilik sözleşmesi çerçevesinde eşlik etti.

Sosyal medyaya sızdırıldı

Ne var ki Kapalıçarşı esnaflarından birinin pazartesi günü dükkânının kamera kayıtlarını sosyal medyaya sızdırdı. McQuarrie bunun üzerine da ‘Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma’nın ikinci bölümünü İstanbul’da çekmekten vazgeçti.
Sette koronavirüs vakası: Görevimiz Tehlike 7'nin çekimleri durduruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2021
DÜNYA
Sette koronavirüs vakası: Görevimiz Tehlike 7'nin çekimleri durduruldu
4 Haziran 2021, 13:10
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