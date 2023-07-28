https://sputniknews.com.tr/20230728/galatasaray-icardiyi-acikladi-1074122116.html
Galatasaray, Icardi'yi KAP'a bildirdi
Galatasaray, Icardi'yi KAP'a bildirdi
Galatasaray, Arjantinli yıldız oyuncu İcardi'nin transferini duyurduç. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T19:12+0300
2023-07-28T19:12+0300
2023-07-28T19:13+0300
spor
mauro icardi
galatasaray
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Galatasaray, Mauro Icardi'nin transferi konusunda Paris Saint-Germain ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
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mauro icardi, galatasaray
mauro icardi, galatasaray
Galatasaray, Icardi'yi KAP'a bildirdi
19:12 28.07.2023 (güncellendi: 19:13 28.07.2023) Abone ol
Galatasaray, Arjantinli yıldız oyuncu İcardi'nin transferini duyurduç. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Galatasaray, Mauro Icardi'nin transferi konusunda Paris Saint-Germain ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.