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Fenerbahçe Kulübü ilk konteyner kentini Kahramanmaraş'ta açtı
Fenerbahçe Kulübü ilk konteyner kentini Kahramanmaraş'ta açtı
Kahramanmaraş'ta kurulan ve 2 bin 300 konteynerden oluşan Umut Kent projesi içinde yer alan Fenerbahçe Mahallesi Konteyner Kenti'nin açılışı yapıldı. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, konteyner kentin açılışına Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Fenerbahçeli yöneticiler, futbol A takımı kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Tarık Biberovic, sporcular, antrenörler, dernek üyeleri ve gönüllüler katıldı.Açılışta Başkan Ali Koç, yöneticiler ve sporcular, bölgedeki çocuklarla maç yaptı. Mücadelenin başlama vuruşunu Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun gerçekleştirdi.Ali Koç: En önemlisi unutmamak ve unutturmamakKentin açılış töreninde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, herkesin omuz omuza vererek sıkıntıları aşmak için çabaladığını söyledi.Fenerbahçe olarak katkı vermek için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Koç, şöyle devam etti:Vali Coşkun: Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorumUmut Kent'in hayata geçirilmesinde emeği geçen Koç Holding ve Fenerbahçe Kulübüne teşekkür eden Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Kendilerinden Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. İnşallah kalıcı konutlar yapılıncaya kadar hemşehrilerimiz burada huzurlu, mutlu bir şekilde yaşamlarını idame ettirecekler. Tekrardan kendilerine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Türkiye'nin, yaşanan felaketin ardından kenetlendiğini belirterek, şunları söyledi:
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deprem, kahramanmaraş, konteyner, ali koç, fenerbahçe

Fenerbahçe Kulübü ilk konteyner kentini Kahramanmaraş'ta açtı

12:30 28.07.2023
© AA / Gökhan ÇalıFenerbahçe Kulübü ilk konteyner kentini Kahramanmaraş'ta açtı
Fenerbahçe Kulübü ilk konteyner kentini Kahramanmaraş'ta açtı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© AA / Gökhan Çalı
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Kahramanmaraş'ta kurulan ve 2 bin 300 konteynerden oluşan Umut Kent projesi içinde yer alan Fenerbahçe Mahallesi Konteyner Kenti'nin açılışı yapıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, konteyner kentin açılışına Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Fenerbahçeli yöneticiler, futbol A takımı kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Tarık Biberovic, sporcular, antrenörler, dernek üyeleri ve gönüllüler katıldı.
Açılışta Başkan Ali Koç, yöneticiler ve sporcular, bölgedeki çocuklarla maç yaptı. Mücadelenin başlama vuruşunu Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun gerçekleştirdi.

Ali Koç: En önemlisi unutmamak ve unutturmamak

Kentin açılış töreninde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, herkesin omuz omuza vererek sıkıntıları aşmak için çabaladığını söyledi.
Fenerbahçe olarak katkı vermek için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Koç, şöyle devam etti:
"İlk günden itibaren stadımızın altında Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Trabzonlusu herkes uğraştı. Tırları doldurdu ve buralara yolladı. En önemlisi unutmamak ve unutturmamak. Bu felaketi geride bırakmak çok uzun süre alacak. İkinci projemiz de inşallah Allah’ın izniyle çok yakın zamanda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek. İnşallah onu da açmak yakın zamanda nasip olacak. Umutsuz insan ilerleyemez o yüzden bu kentin ismi Umut Kent."

Vali Coşkun: Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum

Umut Kent'in hayata geçirilmesinde emeği geçen Koç Holding ve Fenerbahçe Kulübüne teşekkür eden Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Kendilerinden Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. İnşallah kalıcı konutlar yapılıncaya kadar hemşehrilerimiz burada huzurlu, mutlu bir şekilde yaşamlarını idame ettirecekler. Tekrardan kendilerine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Türkiye'nin, yaşanan felaketin ardından kenetlendiğini belirterek, şunları söyledi:
"Büyük bir afet yaşadık. Zor günler geçirdik. Hamdolsun milletimizin, devletimizin üst düzeyde bir desteğiyle bugünlere geldik. İnşallah bugünleri de kalıcı konutlara ulaşarak aşmış olacağız. Bu süreçte Türkiye kenetlendi. Herkes yanımızdaydı. Bugün de güzel bir örneğini yaşıyoruz. Burada hem spor alanlarıyla hem de sosyal alanlarıyla gerçekten çok güzel bir alan oluşturuldu. İnşallah 1 yıl içerisinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedef doğrultusunda kalıcı konutlara ulaşmış olacağız."
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