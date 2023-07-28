https://sputniknews.com.tr/20230728/fenerbahce-kulubu-ilk-konteyner-kentini-kahramanmarasta-acti-1074102207.html

Fenerbahçe Kulübü ilk konteyner kentini Kahramanmaraş'ta açtı

Fenerbahçe Kulübü ilk konteyner kentini Kahramanmaraş'ta açtı

Kahramanmaraş'ta kurulan ve 2 bin 300 konteynerden oluşan Umut Kent projesi içinde yer alan Fenerbahçe Mahallesi Konteyner Kenti'nin açılışı yapıldı. 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T12:30+0300

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türkiye

deprem

kahramanmaraş

konteyner

ali koç

fenerbahçe

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, konteyner kentin açılışına Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Fenerbahçeli yöneticiler, futbol A takımı kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Tarık Biberovic, sporcular, antrenörler, dernek üyeleri ve gönüllüler katıldı.Açılışta Başkan Ali Koç, yöneticiler ve sporcular, bölgedeki çocuklarla maç yaptı. Mücadelenin başlama vuruşunu Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun gerçekleştirdi.Ali Koç: En önemlisi unutmamak ve unutturmamakKentin açılış töreninde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, herkesin omuz omuza vererek sıkıntıları aşmak için çabaladığını söyledi.Fenerbahçe olarak katkı vermek için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Koç, şöyle devam etti:Vali Coşkun: Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorumUmut Kent'in hayata geçirilmesinde emeği geçen Koç Holding ve Fenerbahçe Kulübüne teşekkür eden Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Kendilerinden Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. İnşallah kalıcı konutlar yapılıncaya kadar hemşehrilerimiz burada huzurlu, mutlu bir şekilde yaşamlarını idame ettirecekler. Tekrardan kendilerine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Türkiye'nin, yaşanan felaketin ardından kenetlendiğini belirterek, şunları söyledi:

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