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Erdoğan: Savunma sanayiinde kat ettiğimiz mesafe bizim ilham kaynağımızdır
Erdoğan: Savunma sanayiinde kat ettiğimiz mesafe bizim ilham kaynağımızdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayiinde kat ettiğimiz mesafe bizim ilham kaynağımızdır" dedi. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde, İDEF'23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
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recep tayyip erdoğan, türkiye, cumhurbaşkanı

Erdoğan: Savunma sanayiinde kat ettiğimiz mesafe bizim ilham kaynağımızdır

14:40 28.07.2023 (güncellendi: 14:54 28.07.2023)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayiinde kat ettiğimiz mesafe bizim ilham kaynağımızdır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde, İDEF'23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Hedeflerimize odaklanacağız.
Savunma sanayi alanında katettiğimiz mesafe, bizim hem referansımız hem ilham kaynağımız hem de neleri yapabileceğimizin müjdecisidir.
Gizli açık ambargolara maruz kaldık.
Korkaklar zafer anıtı dikemez.
Gün oldu terörle mücadele için istediğimiz İHA'yı vermediler. Parasını ödediğimiz malzemenin tedarikini yapmadılar.
Hayali dahi kurulamayan nice savunma ürününe imza attık.
2002 yılında savunma sektöründe sadece 57 firmamız faaliyet gösteriyorken, bugün bu sayı ne oldu biliyor musunuz? 2 bin 500.
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