https://sputniknews.com.tr/20230728/erdogan-basketbol-gelisim-merkezinin-santiyesinde-incelemelerinin-ardindan-aciklamalarda-bulunuyor-1074121543.html
Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nin şantiyesinde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor
Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nin şantiyesinde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşası devam eden Basketbol Gelişim Merkezi'nin şantiyesinde incelemelerinin ardından açıklamalarda... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T18:37+0300
2023-07-28T18:37+0300
2023-07-28T18:41+0300
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:"(Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi) Yeni projemizi bir spor salonundan öte her açıdan göz kamaştıran modern bir spor kompleksi anlayışıyla planladık.""1.5 yıl önce inşasına başladığımız merkezi 2024'ün mart ayında Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planlıyoruz"
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recep tayyip erdoğan
Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nin şantiyesinde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor
18:37 28.07.2023 (güncellendi: 18:41 28.07.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşası devam eden Basketbol Gelişim Merkezi'nin şantiyesinde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
"(Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi) Yeni projemizi bir spor salonundan öte her açıdan göz kamaştıran modern bir spor kompleksi anlayışıyla planladık."
"1.5 yıl önce inşasına başladığımız merkezi 2024'ün mart ayında Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planlıyoruz"