Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nin şantiyesinde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:





"(Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi) Yeni projemizi bir spor salonundan öte her açıdan göz kamaştıran modern bir spor kompleksi anlayışıyla planladık."



"1.5 yıl önce inşasına başladığımız merkezi 2024'ün mart ayında Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planlıyoruz"