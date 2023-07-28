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https://sputniknews.com.tr/20230728/ek-mtvnin-uygulama-esaslari-belli-oldu-odemeyen-aracini-satamayacak-1074084561.html
Ek MTV'nin uygulama esasları belli oldu: Ödemeyen aracını satamayacak
Ek MTV'nin uygulama esasları belli oldu: Ödemeyen aracını satamayacak
Ek MTV uygulamasına ilişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödemeyenler araçlarını satamayacak, trafikten... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T07:59+0300
2023-07-28T07:59+0300
ekonomi
mtv
motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
resmi gazete
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ek Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulamasının esaslarını belirledi.NTV'nin haberine göre düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, araç sahiplerinin 2023 yılında ödeyecekleri vergi kadar olacak. Bu ilave vergi, 2023'e mahsus olacak ve bir defa alınacak. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödemeyenler araçlarını satamayacak, trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak.15 Temmuz kritik tarihResmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, araç alım - satımında ek vergi sorumluluğu, kanunun yürürlük tarihine göre belirleniyor. Kanunun yürürlüğe girdiği 15 Temmuz'dan önce yapılan devir işlemleri için aracı alan, sonrasında yapılan satışlar için aracı satan sorumlu olacak.Taslak metinde verilen örnekte, 15 Mayıs 2023’te yani kanun çıkmadan aracını devreden otomobil sahibi değil, aracı alan kişi ek vergiden sorumlu olacak. Yine 21 Ağustos 2023’te yani kanun çıktıktan sonra aracını satan bir kişi ek vergiyi kendisi ödeyecek.Deprem bölgesi için kararKahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230721/ek-mtvde-tarih-ayrintisi-kimler-odeyecek-1073790201.html
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mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), resmi gazete
mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), resmi gazete

Ek MTV'nin uygulama esasları belli oldu: Ödemeyen aracını satamayacak

07:59 28.07.2023
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© AA
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Ek MTV uygulamasına ilişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödemeyenler araçlarını satamayacak, trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ek Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulamasının esaslarını belirledi.
NTV'nin haberine göre düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak.
Ek MTV, araç sahiplerinin 2023 yılında ödeyecekleri vergi kadar olacak. Bu ilave vergi, 2023'e mahsus olacak ve bir defa alınacak. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödemeyenler araçlarını satamayacak, trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak.

15 Temmuz kritik tarih

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, araç alım - satımında ek vergi sorumluluğu, kanunun yürürlük tarihine göre belirleniyor. Kanunun yürürlüğe girdiği 15 Temmuz'dan önce yapılan devir işlemleri için aracı alan, sonrasında yapılan satışlar için aracı satan sorumlu olacak.
Taslak metinde verilen örnekte, 15 Mayıs 2023’te yani kanun çıkmadan aracını devreden otomobil sahibi değil, aracı alan kişi ek vergiden sorumlu olacak. Yine 21 Ağustos 2023’te yani kanun çıktıktan sonra aracını satan bir kişi ek vergiyi kendisi ödeyecek.

Deprem bölgesi için karar

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
EKONOMİ
Ek MTV'de 'tarih' ayrıntısı: Kimler ödeyecek?
21 Temmuz, 07:24
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