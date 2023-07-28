https://sputniknews.com.tr/20230728/egm-deasin-onemli-isimlerinden-biri-amasyada-yakalandi-1074122441.html
EGM: DEAŞ'ın önemli isimlerinden biri Amasya'da yakalandı
EGM: DEAŞ'ın önemli isimlerinden biri Amasya'da yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, IŞİD'in 'önemli isimlerinden' Lübnan uyruklu bir kişinin Amasya'da yakalandığını duyurdu. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T19:22+0300
2023-07-28T19:22+0300
2023-07-28T19:22+0300
türkiye
emniyet genel müdürlüğü (egm)
emniyet
deaş
işid
lübnan
emniyet genel müdürlüğü istihbarat başkanlığı
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IŞİD üyesi Lübnan uyruklu bir kişinin Amasya'da yakalandığı açıklandı.Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Amasya Emniyet Müdürlüğü'nce çalışmalar yürütüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
türkiye
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emniyet genel müdürlüğü (egm), emniyet, deaş, işid, lübnan, emniyet genel müdürlüğü istihbarat başkanlığı
emniyet genel müdürlüğü (egm), emniyet, deaş, işid, lübnan, emniyet genel müdürlüğü istihbarat başkanlığı
EGM: DEAŞ'ın önemli isimlerinden biri Amasya'da yakalandı
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Emniyet Genel Müdürlüğü, IŞİD'in 'önemli isimlerinden' Lübnan uyruklu bir kişinin Amasya'da yakalandığını duyurdu.
IŞİD üyesi Lübnan uyruklu bir kişinin Amasya'da yakalandığı açıklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Amasya Emniyet Müdürlüğü'nce çalışmalar yürütüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
DEAŞ terör örgütünün önemli isimlerinden Lübnan uyruklu A.A isimli şahıs 28.07.2023 tarihinde Amasya'da gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Söz konusu şahıs ile ilgili adli işlemler devam etmektedir.