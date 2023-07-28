https://sputniknews.com.tr/20230728/egm-deasin-onemli-isimlerinden-biri-amasyada-yakalandi-1074122441.html

EGM: DEAŞ'ın önemli isimlerinden biri Amasya'da yakalandı

EGM: DEAŞ'ın önemli isimlerinden biri Amasya'da yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, IŞİD'in 'önemli isimlerinden' Lübnan uyruklu bir kişinin Amasya'da yakalandığını duyurdu. 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T19:22+0300

2023-07-28T19:22+0300

2023-07-28T19:22+0300

türkiye

emniyet genel müdürlüğü (egm)

emniyet

deaş

işid

lübnan

emniyet genel müdürlüğü istihbarat başkanlığı

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IŞİD üyesi Lübnan uyruklu bir kişinin Amasya'da yakalandığı açıklandı.Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Amasya Emniyet Müdürlüğü'nce çalışmalar yürütüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

türkiye

lübnan

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emniyet genel müdürlüğü (egm), emniyet, deaş, işid, lübnan, emniyet genel müdürlüğü istihbarat başkanlığı