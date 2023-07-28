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https://sputniknews.com.tr/20230728/eaglesin-kurucu-uyesi-randy-meisner-hayatini-kaybetti-1074119048.html
Eagles'ın kurucu üyesi Randy Meisner hayatını kaybetti
Eagles'ın kurucu üyesi Randy Meisner hayatını kaybetti
Eagles'ın kurucu üyelerinden Randy Meisner, 77 yaşında yaşamını yitirdi. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T17:29+0300
2023-07-28T17:30+0300
yaşam
eagles
kurucu
ölüm
müzik
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ABD'li rock grubu Eagles'tan yapılan açıklamada Randy Meisner'in Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.Eagles, bu ay 'The Long Goodbye' ismini verdikleri veda turnesini duyurmuştu.Meisner'in adı, diğer Eagles üyeleri ile birlikte 1998 yılında ‘Rock and Roll Hall of Fame’e geçmişti.Randy Meisner kimdir?8 Mart 1946'da Nebraska, Scottsbluff'da doğdu. Eagles adlı rock grubunun kurucu üyelerinden biri olan Randy Meisner, grubun başlangıcında bas gitarist ve vokalist olarak yer aldı. Meisner, ‘Take It Easy’, ‘Peaceful Easy Feeling’ ve ‘Already Gone’ gibi The Eagles'ın en popüler şarkılarının birçoğunu yazdı ve seslendirdi. Daha sonra solo kariyerine odaklandı ve ‘Deep Inside My Heart’ ve ‘Hearts on Fire’ gibi şarkılar yayınladı.
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eagles, kurucu, ölüm, müzik
eagles, kurucu, ölüm, müzik

Eagles'ın kurucu üyesi Randy Meisner hayatını kaybetti

17:29 28.07.2023 (güncellendi: 17:30 28.07.2023)
© GAB Archive/RedfernsEagles
Eagles - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© GAB Archive/Redferns
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Eagles'ın kurucu üyelerinden Randy Meisner, 77 yaşında yaşamını yitirdi.
ABD'li rock grubu Eagles'tan yapılan açıklamada Randy Meisner'in Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.
Eagles, bu ay 'The Long Goodbye' ismini verdikleri veda turnesini duyurmuştu.
Meisner'in adı, diğer Eagles üyeleri ile birlikte 1998 yılında ‘Rock and Roll Hall of Fame’e geçmişti.

Randy Meisner kimdir?

8 Mart 1946'da Nebraska, Scottsbluff'da doğdu. Eagles adlı rock grubunun kurucu üyelerinden biri olan Randy Meisner, grubun başlangıcında bas gitarist ve vokalist olarak yer aldı.
Meisner, ‘Take It Easy’, ‘Peaceful Easy Feeling’ ve ‘Already Gone’ gibi The Eagles'ın en popüler şarkılarının birçoğunu yazdı ve seslendirdi.
Daha sonra solo kariyerine odaklandı ve ‘Deep Inside My Heart’ ve ‘Hearts on Fire’ gibi şarkılar yayınladı.
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