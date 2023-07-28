Dolar ve euro'da son durum ne?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve MNG Kargo'nun satın alınması!
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Akbelen Savunucusu Işık: Orman bir vatan meselesidir
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP-Halk TV ilişkisi doğru mu?
15:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ukrayna çatışması ve küresel güney
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Enflasyonda 36 puanlık ‘sapma
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
86 dk
Z RAPORU
Enflasyon tahmininde büyük artış
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Türkiye turizmi krize mi giriyor?
09:08
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Askere gidince Eurovision'a katılamayan sanatçı
11:52
12 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HAFTAYA DAİR
Canlı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
86 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230728/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1074085701.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 26,9600 liradan, euro 29,6130 liradan güne başladı. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T09:31+0300
2023-07-28T09:31+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0d/1073489759_0:82:999:644_1920x0_80_0_0_716a9023b138a6b14be8b7eeb29a3bcb.jpg
Serbest piyasada 26,9580 liradan alınan dolar, 26,9600 liradan satılıyor. 29,6110 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,6130 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26,9430 lira, euronun satış fiyatı ise 29,6610 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 690 lira, çeyrek altın 2 bin 737 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 917 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 6.856 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 83.74 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83.74 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 29.182 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20230727/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1074040709.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0d/1073489759_17:0:982:724_1920x0_80_0_0_60ddf74e56de50fb41b9be00dfa9ae87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın

Dolar ve euro'da son durum ne?

09:31 28.07.2023
© İHADolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© İHA
Abone olTelegram
İstanbul serbest piyasada dolar 26,9600 liradan, euro 29,6130 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,9580 liradan alınan dolar, 26,9600 liradan satılıyor. 29,6110 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,6130 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,9430 lira, euronun satış fiyatı ise 29,6610 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 690 lira, çeyrek altın 2 bin 737 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 917 liradan el değiştiriyor.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 6.856 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 83.74 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83.74 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 29.182 dolar seviyesinde.
ABD dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
EKONOMİ
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dün, 09:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала