https://sputniknews.com.tr/20230728/deprem-uzmani-2500-yilda-bir-deprem-uretti-diyerek-uyardi-olasi-depremin-buyuklugunu-acikladi-1074085350.html

Deprem uzmanı '2500 yılda bir deprem üretti' diyerek uyardı: Olası depremin büyüklüğünü açıkladı

Deprem uzmanı '2500 yılda bir deprem üretti' diyerek uyardı: Olası depremin büyüklüğünü açıkladı

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki fayın 7’ye varan deprem üretebileceği uyarısında bulundu. 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T09:01+0300

2023-07-28T09:01+0300

2023-07-28T09:01+0300

türkiye

deprem

izmir

prof. dr. hasan sözbilir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073954121_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3caa229ba7395d56441efe49a99992ae.jpg

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, eski deprem izi ve sarsıntı potansiyelini araştırmak için hendek kazdıkları İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki fayın 7’ye varan deprem üretebileceğini söyledi.Cumhuriyet'in haberine göre, Prof. Dr. Sözbilir ve projede görev alan akademisyenler, İzmir’deki 17 diri faydan biri olan Kemalpaşa Fayı’nda çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda belirlenen noktalarda hendek kazılıyor. Sonrasında ise fayın özellikleri, geçmişte ürettiği depremler ve üretme sıklıkları gibi sonuçlara ulaşılacak. Kazılan hendek ve bölgeden örnekler alan bilim insanları, fayın kaç şiddete kadar deprem üretebileceği, üretme aralıkları ve bunun sonucunda da alınabilecek önlemler üzerine veriler toplamış olacak.'7’ye varan bir deprem üretebilir'Çalışmalarda Kemalpaşa Fayı’na ilişkin ilk bilgileri elde ettiklerini söyleyen Sözbilir, “Kemalpaşa ilçesi bu fayın üzerinde. Etki alanında çok geniş yerleşim alanı var. Fayın kendisi izlenebilen bir fay. Haritaya işlenebilen ve belli ölçeklerde önlem alınabilen bir fay. Bu fayın deprem tehlikesini ortaya koymamız gerekiyor. Açtığımız hendekte geçmişe ait 4 ayrı deprem tespit ettik. Çıkacak sonuçlara göre bu fayın yakın gelecekte deprem üretip üretmeyeceği belli olmuş olacak. Burası 24 kilometre uzunluğunda bir fay olduğunu düşündüğümüzde 7’ye varan bir deprem üretebilir. Bu fayın ortalama 2500 yılda bir deprem ürettiğini kabaca söyleyebiliriz. Bunların kesin tarihini belgelemek için şu anda örnekleme yapıyoruz” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230725/adanadaki-deprem-sonrasi-sozbilir-2-fayi-isaret-ederek-uyardi-72-buyuklugunde-deprem-uretebilir-1073954275.html

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, izmir, prof. dr. hasan sözbilir