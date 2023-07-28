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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İlave bir vergiyi yıl sonuna kadar tartışma durumu yok
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İlave bir vergiyi yıl sonuna kadar tartışma durumu yok
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıl sonuna kadar ek bir vergi artışı olmayacağını belirtti. Dövizdeki artış için "Kur reel bir zemine gelmiş oldu"... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T23:49+0300
2023-07-28T23:56+0300
ekonomi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi artışlarındaki ana unsurun deprem olduğunu belirterek, yıl sonuna kadar ek bir vergi artışı düşünülmediğini söyledi.Yılmaz, Körfez yatırımları konusunda Hazine’nin gerekli görüşmeleri yürüttüğünü, “Bunlar hızlı gerçekleşecek diye bekliyoruz” dedi. Döviz kurunun alınan tedbirler doğrultusunda daha istikrarlı bir zemine oturduğunu söyleyen Yılmaz, kur korumalı mevduatın sona ermesinin de şimdilik gündemde olmadığını belirterek, “Hemen vazgeçilecek bir mekanizma değil” ifadelerini kullandı.NTV canlı yayınında Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:'Enflasyonda deprem ve kur etkisi var''Proje bazlı yatırımlarla kaynak girişi olacak''İlave bir vergiyi yıl sonuna kadar tartışma durumu yok''Tedbirler kuru daha istikrarlı bir zemine oturtacaktır''KKM, hemen vazgeçilecek bir mekanizma değil'
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cevdet yılmaz, vergi, kur korumalı mevduat (kkm), merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
cevdet yılmaz, vergi, kur korumalı mevduat (kkm), merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İlave bir vergiyi yıl sonuna kadar tartışma durumu yok

23:49 28.07.2023 (güncellendi: 23:56 28.07.2023)
© AA / Barış OralCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© AA / Barış Oral
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıl sonuna kadar ek bir vergi artışı olmayacağını belirtti. Dövizdeki artış için "Kur reel bir zemine gelmiş oldu" ifadelerini kullanan Yılmaz, kur korumalı mevduatın sona ermesinin de şimdilik gündemde olmadığını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi artışlarındaki ana unsurun deprem olduğunu belirterek, yıl sonuna kadar ek bir vergi artışı düşünülmediğini söyledi.
Yılmaz, Körfez yatırımları konusunda Hazine’nin gerekli görüşmeleri yürüttüğünü, “Bunlar hızlı gerçekleşecek diye bekliyoruz” dedi.
Döviz kurunun alınan tedbirler doğrultusunda daha istikrarlı bir zemine oturduğunu söyleyen Yılmaz, kur korumalı mevduatın sona ermesinin de şimdilik gündemde olmadığını belirterek, “Hemen vazgeçilecek bir mekanizma değil” ifadelerini kullandı.
NTV canlı yayınında Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Seçimle birlikte Türkiye siyasi istikrarını pekiştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız güven tazeledi. Ekonomi belirsizlikten hoşlanmaz. Ekonomik aktörler güven ister. Siyasi anlamda önemli bir eşiği geçtik. Teknik olarak da belirsizlikleri ortadan kaldıracak çalışmalar sürdürüyoruz. Para politikası ekonomik politikanın bir bölümünü temsil ediyor. Ekonomi ekip işi. Bütün çalışmaların özetlendiği doküman orta vadeli program. Maliye politikası detayları ile yer alacak programda. Çok önemli dönüşümler yaşadık son günlerde. Bunun getirdiği mali yükler var. Ukrayna savaşından küresel ortama bütçeyi etkileyen süreçler var. Tüm bunlar orta vadeli programda netleşmiş olacak.
Öngörülebilirliği çok daha artırmış olacağız. İstişarelerle bu programı şekillendiriyoruz. Para politikası dışında yapmamız gereken reformlar var. Ekonomi sadece finanstan ibaret değil. Biz kalkınmakta olan bir ülkeyiz, yatırımları sürdürmemiz gerekli. Orta vadeli programda ekonomiye ilişkin emeği temsil eden kişiler olarak neler öneriyorlar, bunu dinleyeceğiz. Tüm toplantılarla orta vadeli programı netleştireceğiz. Farklı sektörlerden toplantılar yapmaya devam edeceğiz. Öngörülebilirliği artıran bir program ortaya koymak istiyoruz.

'Enflasyonda deprem ve kur etkisi var'

Enflasyon beklentilerimizin elbette üstünde. Neden böyle bir tablo ile karşı karşıya kaldık? Depremin de etkisi var. Kurlarda uzun süre istikrarlı bir seyir vardı. Son dönemde kur reel bir zemine gelmiş oldu. 15 milyar dolar Merkez Bankamız son dönemde rezerv biriktirdi. Kurlardaki yükseliş enflasyonist bir etki yaptı ve beklentilerimizi güncellememiz gerekti. Enflasyonla mücadeleyi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Deprem etkisi hariç, AB standartlarında bir bütçe açığı tutturmak istiyoruz. Para politikası çerçevesinde baktığımızda 2026'da faiz ve enflasyonu tek haneye düşürme hedefimiz var. Enflasyon sadece para politikasının da konusu değil. Yapısal reformlarımız da yer alacak.

'Proje bazlı yatırımlarla kaynak girişi olacak'

İhracat finansmanı için 3 milyar, deprem finansmanı için 8,5 milyar dolar gelecek Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan anlaşma doğrultusunda. Hazine gerekli görüşmeleri yürütüyor. Bunlar hızlı gerçekleşecek diye bekliyoruz. Suudi Arabistan ile tarihimizin en yüksek savunma sanayii anlaşması gerçekleştirildi. En önemlisi BAE ile yapılan ve somutlaştırılmış olan anlaşma. Enerji fiyatlarının yükseldiği bir dönemden geçtik. Körfez ülkelerinde ciddi bir kaynak oluştu. Bu kaynakları dünyanın farklı ülkelerinde değerlendirme niyetindeler. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu döviz girişi ve doğrudan yatırım konusunda avantaj sağlayacak.
Proje bazlı yatırımlarla kaynak girişi olacak. Enerjide Türkiye'nin muazzam bir yatırım potansiyeli var. Cari açığımızın önemli bir kısmını enerji oluşturuyor. Buralarda mutlaka daha fazla uluslararası sermayeyi cezbetmesi gerekiyor. Cari açığımızı düşürerek makro ekonomik istikrarımıza katkı sağlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde Türkiye savunma sanayiinde ciddi bir atılım gerçekleştirdi. 2028'den önce 10 milyar dolar olan ihracat hedefimize daha önceden ulaşacağız. Körfez ülkeleri de bunun bir parçası.

'İlave bir vergiyi yıl sonuna kadar tartışma durumu yok'

11 ilimizi etkileyen tarihimizin en büyük felaketini yaşadık. Vergi artışlarındaki ana unsur deprem. Enflasyonist etki hem giderlerinizi hem gelirlerinizi artırıyor. Kamu son dönemde enerji fiyatlarını sübvanse etti. Kamuda giderler artarken gelirlerin de artması gerekiyor. Ücret artışlarıyla bütçe imkanlarını zorlayarak artışlar yapıldı. Ama ağırlıklı faktör deprem etkisi. Birkaç yıl içinde bu artışları yapıp bitireceğiz. Kamu da fedakarlık yapılacak. Cumhurbaşkanımızın bir tasarruf genelgesi var, hala yürürlükte. Bu ay sonuna kadar ilave tasarruf tedbirleri istendi. Tasarruf kaynakları kullanmamak değildir, kaynakları verimli kullanmak demektir.
Şu an itibarıyla bütçede dengeleri kurmuş durumdayız. Kurumlar vergisini 5 puan artırdık. İhracatçılar için 1 puan artırdık. Bundan sonra Meclis'e bir düzenleme gelir mi? Bu Meclisimizin takdirinde. Bizim öngördüğümüz değişiklikleri yapmış durumdayız. Kendiliğinden güncellenecek vergiler dışında ek bir vergiyi, ilave bir vergiyi yıl sonuna kadar tartışma durumu yok. Biz bütçe çerçevesinde almamız gereken tedbirleri bu yıl için aldığımız kanaatteyiz.

'Tedbirler kuru daha istikrarlı bir zemine oturtacaktır'

Nominal kur ve reel kur denen bir şey var. Nominal kur uzun süre artmadı. Enflasyonun arttığı ortamda kur artmadı ve TL değer kazandı. Bugün geldiğimiz noktada reel kurun enflasyonun etkisini ortaya koyduğu bir dönem oldu. Önümüzdeki dönemde böyle bir hareketlenme beklenmemektedir. Bundan sonraki süreç daha normal bir seyir içerisinde arz talep dengesi içerisinde yürüyecektir. Aldığımız tedbirler kuru daha istikrarlı bir zemine oturtacaktır.

'KKM, hemen vazgeçilecek bir mekanizma değil'

Kur korumalı mevduat kurun aşırı istikrarsızlaştığı dönemde devreye girdi. Tabiatı itibarıyla geçici bir mekanizma. Bugün geldiğimiz noktada hemen vazgeçilecek bir mekanizma değil. Şu anda böyle bir gündemimiz yok. KKM'nin tamamını Merkez Bankası yönetecek. Bütünlük içerisinde süreç yönetilmiş olacak. KKM'nin amacı kur istikrarını korumak. Bütçedeki öngörülebilirliği de artırmış olacak. Bundan sonraki süreci Merkez Bankamız daha etkili bir şekilde yönetecektir."
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