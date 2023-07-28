https://sputniknews.com.tr/20230728/cumhurbaskani-erdogandan-guney-koreli-mevkidasina-davet-1074122192.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Koreli mevkidaşına davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Koreli mevkidaşına davet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile görüşmesinde kabulünde, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'u da Türkiye'ye... 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T19:10+0300

2023-07-28T19:10+0300

2023-07-28T19:10+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

güney kore

güney kore

cumhurbaşkanlığı

yoon suk-yeol

türkiye

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Bakan Park'ın Savunma Sanayii Fuarı İDEF'i ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Güney Koreli mevkidaşı Yoon Suk-yeol'u da Türkiye’ye davet etti.Kore hükümeti ve halkının 6 Şubat deprem felaketi sonrasında gösterdiği dayanışmayı unutamayacaklarını belirten Erdoğan, Kore'de kısa süre önce yaşanan sel ve heyelan felaketlerinden dolayı "geçmiş olsun" dileklerini iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kore işbirliğini siyasetten enerjiye, savunma sanayinden ekonomi ve ticarete geniş bir yelpazede somut hedeflerle ilerletmek istediklerini vurgulayarak, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayretleri artırmak gerektiğini kaydetti.

türkiye

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recep tayyip erdoğan, güney kore, güney kore, cumhurbaşkanlığı, yoon suk-yeol, türkiye