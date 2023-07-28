https://sputniknews.com.tr/20230728/cumhurbaskani-erdogandan-guney-koreli-mevkidasina-davet-1074122192.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Koreli mevkidaşına davet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Koreli mevkidaşına davet
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile görüşmesinde kabulünde, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'u da Türkiye'ye... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T19:10+0300
2023-07-28T19:10+0300
2023-07-28T19:10+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
güney kore
güney kore
cumhurbaşkanlığı
yoon suk-yeol
türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Bakan Park'ın Savunma Sanayii Fuarı İDEF'i ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Güney Koreli mevkidaşı Yoon Suk-yeol'u da Türkiye’ye davet etti.Kore hükümeti ve halkının 6 Şubat deprem felaketi sonrasında gösterdiği dayanışmayı unutamayacaklarını belirten Erdoğan, Kore'de kısa süre önce yaşanan sel ve heyelan felaketlerinden dolayı "geçmiş olsun" dileklerini iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kore işbirliğini siyasetten enerjiye, savunma sanayinden ekonomi ve ticarete geniş bir yelpazede somut hedeflerle ilerletmek istediklerini vurgulayarak, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayretleri artırmak gerektiğini kaydetti.
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recep tayyip erdoğan, güney kore, güney kore, cumhurbaşkanlığı, yoon suk-yeol, türkiye
recep tayyip erdoğan, güney kore, güney kore, cumhurbaşkanlığı, yoon suk-yeol, türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Koreli mevkidaşına davet
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile görüşmesinde kabulünde, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'u da Türkiye'ye davet etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Bakan Park'ın Savunma Sanayii Fuarı İDEF'i ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Güney Koreli mevkidaşı Yoon Suk-yeol'u da Türkiye’ye davet etti.
Kore hükümeti ve halkının 6 Şubat deprem felaketi sonrasında gösterdiği dayanışmayı unutamayacaklarını belirten Erdoğan, Kore'de kısa süre önce yaşanan sel ve heyelan felaketlerinden dolayı "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kore işbirliğini siyasetten enerjiye, savunma sanayinden ekonomi ve ticarete geniş bir yelpazede somut hedeflerle ilerletmek istediklerini vurgulayarak, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayretleri artırmak gerektiğini kaydetti.