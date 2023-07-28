https://sputniknews.com.tr/20230728/cengiz-under-fenerbahcede-1074130174.html
Cengiz Ünder Fenerbahçe'de
Cengiz Ünder Fenerbahçe'de
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, milli futbolcu Cengiz Ünder'i de kadrosuna katıyor. Sarı-lacivertliler, hem Marsilya hem de Cengiz Ünder'le prensip... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T23:20+0300
2023-07-28T23:20+0300
2023-07-28T23:21+0300
spor
cengiz ünder
fenerbahçe
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Sarı-lacivertliler, bir süredir görüşme halinde olduğu milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferini tamamladı.TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe yönetimi Cengiz Ünder ve kulübü Marsilya ile prensip anlaşmasına vardı.26 yaşındaki başarılı sağ kanat oyuncusunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye transfer olması halinde 6 yıl sonra Süper Lig'e geri dönecek.Milli futbolcu, 2017 yılında 14 milyon 250 bin euro karşılığında Başakşehir'den Roma'ya transfer olmuştu.Avrupa'da sırasıyla Roma, Leicester ve Marsilya formalarını giyen milli yıldız, sergilediği başarılı performansla gururumuz oldu.
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cengiz ünder, fenerbahçe
Cengiz Ünder Fenerbahçe'de
23:20 28.07.2023 (güncellendi: 23:21 28.07.2023) Abone ol
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, milli futbolcu Cengiz Ünder'i de kadrosuna katıyor. Sarı-lacivertliler, hem Marsilya hem de Cengiz Ünder'le prensip anlaşmasına vardı.
Sarı-lacivertliler, bir süredir görüşme halinde olduğu milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferini tamamladı.
TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe yönetimi Cengiz Ünder ve kulübü Marsilya ile prensip anlaşmasına vardı.
26 yaşındaki başarılı sağ kanat oyuncusunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.
Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye transfer olması halinde 6 yıl sonra Süper Lig'e geri dönecek.
Milli futbolcu, 2017 yılında 14 milyon 250 bin euro karşılığında Başakşehir'den Roma'ya transfer olmuştu.
Avrupa'da sırasıyla Roma, Leicester ve Marsilya formalarını giyen milli yıldız, sergilediği başarılı performansla gururumuz oldu.