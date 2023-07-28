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https://sputniknews.com.tr/20230728/borsa-gune-rekorla-basladi-1074095918.html
Borsa güne rekorla başladı
Borsa güne rekorla başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,01 yükselişle rekor seviye olan 6.925,41 puandan başladı. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T11:49+0300
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ekonomi
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,31 puan artışla ve yüzde 1,01 değer kazanarak 6.925,41 puana çıktı.Bankacılık endeksi yüzde 3,42 ve holding endeksi yüzde 1,11 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,27 ile finansal kiralama, faktoring, tek kaybettiren yüzde 0,64 ile bilişim oldu.Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,66 artışla 6.856,11 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.Analistler, küresel pay piyasalarında, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.Bir süredir dünya ekonomilerinin başlıca problemi olan enflasyon, sınırlı da olsa gerilemeye devam ederken, para politikalarına ilişkin belirsizlikler sürüyor.Çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed), dün de Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini 25 baz puan artırdı. Bugün ise para politikası kararlarını açıklayan Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini ve getiri eğrisi hedef bandını sabit bıraktı.Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınırken, yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.Dün Sermaye Piyasası Kurulu da (SPK) SASA Polyester Sanayi'nin 2 milyon 582 bin 311 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon, ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.000 ve 7.100 seviyelerinin direnç, 6.800 ve 6.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230728/ekonomik-guven-endeksi-temmuzda-geriledi-1074095575.html
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borsa, borsa istanbul, ekonomi
borsa, borsa istanbul, ekonomi

Borsa güne rekorla başladı

11:49 28.07.2023
© İHABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© İHA
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,01 yükselişle rekor seviye olan 6.925,41 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,31 puan artışla ve yüzde 1,01 değer kazanarak 6.925,41 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 3,42 ve holding endeksi yüzde 1,11 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,27 ile finansal kiralama, faktoring, tek kaybettiren yüzde 0,64 ile bilişim oldu.
Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,66 artışla 6.856,11 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.
Analistler, küresel pay piyasalarında, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.
Bir süredir dünya ekonomilerinin başlıca problemi olan enflasyon, sınırlı da olsa gerilemeye devam ederken, para politikalarına ilişkin belirsizlikler sürüyor.
Çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed), dün de Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini 25 baz puan artırdı. Bugün ise para politikası kararlarını açıklayan Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini ve getiri eğrisi hedef bandını sabit bıraktı.
Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınırken, yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.
Dün Sermaye Piyasası Kurulu da (SPK) SASA Polyester Sanayi'nin 2 milyon 582 bin 311 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.
Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon, ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.000 ve 7.100 seviyelerinin direnç, 6.800 ve 6.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Market - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
EKONOMİ
Ekonomik güven endeksi temmuzda geriledi
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