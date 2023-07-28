https://sputniknews.com.tr/20230728/bakan-tunc-duyurdu-yargitay-uyesi-mustafa-artuc-hayatini-kaybetti-1074085034.html

Bakan Tunç duyurdu: Yargıtay üyesi Mustafa Artuç hayatını kaybetti

Bakan Tunç duyurdu: Yargıtay üyesi Mustafa Artuç hayatını kaybetti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç hayatını kaybettiğini duyurdu. 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T08:40+0300

2023-07-28T08:40+0300

2023-07-28T08:40+0300

yaşam

yılmaz tunç

yargıtay

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un ölümünü duyurup, taziyelerini iletti.Bakan Tunç, Twitter üzerinden paylaştığı taziye mesajında, "Başımız sağ olsun. Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi Üyemiz Sayın Mustafa Artuç'un vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yargı camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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