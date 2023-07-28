https://sputniknews.com.tr/20230728/bakan-tunc-duyurdu-yargitay-uyesi-mustafa-artuc-hayatini-kaybetti-1074085034.html
Bakan Tunç duyurdu: Yargıtay üyesi Mustafa Artuç hayatını kaybetti
Bakan Tunç duyurdu: Yargıtay üyesi Mustafa Artuç hayatını kaybetti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç hayatını kaybettiğini duyurdu. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T08:40+0300
2023-07-28T08:40+0300
2023-07-28T08:40+0300
yaşam
yılmaz tunç
yargıtay
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un ölümünü duyurup, taziyelerini iletti.Bakan Tunç, Twitter üzerinden paylaştığı taziye mesajında, "Başımız sağ olsun. Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi Üyemiz Sayın Mustafa Artuç'un vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yargı camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230726/yargitaydan-personel-servisi-karari-hakli-fesih-sebebi-sayildi-1073990086.html
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yılmaz tunç, yargıtay
Bakan Tunç duyurdu: Yargıtay üyesi Mustafa Artuç hayatını kaybetti
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç hayatını kaybettiğini duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un ölümünü duyurup, taziyelerini iletti.
Bakan Tunç, Twitter üzerinden paylaştığı taziye mesajında, "Başımız sağ olsun. Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi Üyemiz Sayın Mustafa Artuç'un vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yargı camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.