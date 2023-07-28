https://sputniknews.com.tr/20230728/bakan-kacir-turkiye-son-20-yilda-adim-adim-kuresel-uretim-ussune-donustu-1074080600.html

Bakan Kacır: Türkiye, son 20 yılda adım adım küresel üretim üssüne dönüştü

Bakan Kacır: Türkiye, son 20 yılda adım adım küresel üretim üssüne dönüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye, insan kaynağı kapasitesi, kapsamlı yatırım teşvikleri, planlı sanayi bölgeleri ve ivme kazanan... 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T01:42+0300

2023-07-28T01:42+0300

2023-07-28T01:42+0300

ekonomi

mehmet fatih kacır

türkiye

yatırım

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Kacır, Çanakkale'nin Çan ilçesinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla düzenlenen Kale Fabrikası 66. Seramik Bayramı ve Kalesinterflex Slab Fabrikası Açılış Töreni'nde, Kale Grubunun markalar ve özel ürünler üreten Türkiye'nin köklü şirketlerinden olduğunu söyledi.Bakan Kacır, Kale Grubunun özveriyle, azimle, inançla çalışarak, fiziki ve beşeri sermayeye, teknolojiye yatırım yaparak 66 yıldır başarı yolculuğuna devam ettiğini söyledi.Bugün, geçen yıl temelleri atılan ve 42 milyon euro yatırım büyüklüğüne sahip granit slab fabrikasının açılışını gerçekleştireceklerini aktaran Kacır, "Yıllık üretim kapasitesi 1,5 milyon metrekare olan bu fabrika, ürünlerinin yüzde 70'ini ihraç edecek. Bu tesis dijitalleşme ve verimlilik odaklı üretim teknolojileri kullanacak. Yenilikçi, katma değeri yüksek ve büyük ebatlı granitler üretecek. Ürün başına yüzde 42 daha az karbon salımı yapacak. Bu modern ve çevreci tesis Çanakkale'mize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, görevi devraldığı günden beri Türkiye sanayisini ihracat, istihdam, üretim ve yatırım ekseninde hak ettiği pozisyona taşımak için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi.Türkiye Yüzyılı vizyonundan hareketle, Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda yüksek katma değer üreten öncü Türkiye'yi inşa ettiklerini belirten Kacır, şöyle devam etti:'Sektörümüz tam 113 ülkeye 1,5 milyar doların üzerinde Türk seramiği ihraç ediyor'Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin seramikte kalite, markalaşma ve tasarım konusunda oldukça ileri durumda olduğuna dikkati çekerek, ürün çeşitliliğinin her geçen gün daha da arttığını vurguladı.Anadolu'da doğmuş, onlarca medeniyetin zenginleştirdiği Türk seramiğinin, bugün dünya pazarlarının aranan ürünü konumunda olduğunu kaydeden Kacır, şu ifadeleri kullandı:Teknoparklarda, seramik sektöründe 40 firmanın faaliyet gösterdiğini bildiren Kacır, biri Çanakkale'de olmak üzere seramik sektörüne yönelik 17 AR-GE ve 4 tasarım merkezine destek sağladıklarını belirtti.Bakan Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

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mehmet fatih kacır, türkiye, yatırım