https://sputniknews.com.tr/20230728/antalya-kemerdeki-orman-yangini-4-gununde-kontrol-altina-alindi-1074116908.html
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangının havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucu kontrol altına... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T16:32+0300
2023-07-28T16:32+0300
2023-07-28T16:32+0300
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yangın
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Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kemer'deki yangını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230727/kemerde-3-gundur-yangini-izleyen-bolge-sakini-adamlar-denizi-daga-tasidi-1074073430.html
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antalya, kemer, yangın
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangının havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucu kontrol altına alındığını bildirdi.
Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kemer'deki yangını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:
"Antalya-Kemer orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren cansiperane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık."