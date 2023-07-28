https://sputniknews.com.tr/20230728/afrikali-is-insani-niang-rusyaya-yonelik-yaptirimlar-fiiliyatta-afrikaya-uygulandi-1074119995.html

Afrikalı iş insanı Niang: Rusya'ya yönelik yaptırımlar fiiliyatta Afrika'ya uygulandı

Afrikalı iş insanı Niang: Rusya'ya yönelik yaptırımlar fiiliyatta Afrika'ya uygulandı

Batı Afrika Gübre Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Malick Niang, Rusya'ya yönelik yaptırımların fiiliyatta Afrika'ya uygulandığını söyledi. 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T17:45+0300

2023-07-28T17:45+0300

2023-07-28T17:45+0300

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tahıl

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2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomi Forumu kapsamında Sputnik'e demeç veren Niang, "Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, fiiliyatta Afrika'ya karşı uygulandı. Yaptırımların asklında Rusya'yı değil, daha çok Afrika'yı etkilediğini düşünüyoruz" dedi.Tahıl anlaşmasını anımsatan ve anlaşmaya rağmen tahıl ürünlerinin Afrika'ya ulaşmadığını belirten Niang, "Gönderilenlerin neredeyse yüzde 3'ü Afrika'ya geldi, halbuki biz yaklaşık 2 milyar kişinin yaşadığı bir kıtayız. Bundan dolayı bence bu yaptırımlar, bizi gerçekten çok güçlü şekilde etkiledi" ifadelerini kullandı.Batı'nın Rusya'dan Afrika'ya ücretsiz tahıl sevkiyatını engellemesini de değerlendiren Niang, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birileri bir şeyler vermek isterken bunun engellenmesi inanılmaz bir durum. Neden bunu yaptıklarını anlamıyoruz. Gıda olsun, tahıl olsun, gübre olsun... Bunların neden engellendiğini anlamıyoruz. Bizim Rusya ve diğer taraflarla hiçbir sorunumuz yok. Peki Afrikalılara yönelik ürünler neden engelleniyor? Bunu anlamıyoruz."

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