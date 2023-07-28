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ABD Genel Müfettişlik Ofisi: 'Ukrayna'ya ekonomik yardımlar, yolsuzluklar nedeniyle risk altında'
ABD Genel Müfettişlik Ofisi: 'Ukrayna'ya ekonomik yardımlar, yolsuzluklar nedeniyle risk altında'
ABD Dışişleri Bakanlığı Genel Müfettişliği, Ukrayna'ya yapılan ekonomik yardımın Kiev hükümeti ve Ukrayna özel sektöründeki yolsuzluklar nedeniyle risk altında... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T15:50+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı Genel Müfettişliği (OIG), Washington'un Ukrayna yardımları konusunda bir rapor yayınladı. "Departman uzun vadede Ukrayna'nın toparlanmasına ve yeniden inşasına yardım etmeyi planlarken, Ukrayna hükümeti ve özel sektördeki yolsuzluklar, sağlam gözetim gerektiren ABD dış yardımların etkinliği konusunda riskler oluşturuyor" ifadelerine yer verilen raporda, Kongre'nin 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'nın askeri operasyonlarını desteklemek, insani yardım sağlamak ve Kiev hükümet operasyonlarının sürekliliğini sağlamak için Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'na (USAID) 45,4 milyar dolar tahsis ettiği belirtildi.Raporda ayrıca, "OIG, Kiev Büyükelçiliği'nin savaş koşullarındaki operasyonları ile ilgili personel sınırlamaları nedeniyle Entegre Ülke Stratejisini (ICS) güncellemediğini tespit etti" ifadelerine yer verildi ve 'güncellenmiş bir ICS olmadan, Dışişleri Bakanlığı büroları ve diğer kurumların stratejik hedeflerle uyumlu performans göstermeleri konusunda rehberlikten yoksun olduğu' belirtildi.
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abd, ukrayna krizi, ukrayna, yardım

ABD Genel Müfettişlik Ofisi: 'Ukrayna'ya ekonomik yardımlar, yolsuzluklar nedeniyle risk altında'

15:50 28.07.2023
© Sputnik / Aleksey KudenkoUkrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© Sputnik / Aleksey Kudenko
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ABD Dışişleri Bakanlığı Genel Müfettişliği, Ukrayna'ya yapılan ekonomik yardımın Kiev hükümeti ve Ukrayna özel sektöründeki yolsuzluklar nedeniyle risk altında olduğu konusunda uyarıda bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Genel Müfettişliği (OIG), Washington'un Ukrayna yardımları konusunda bir rapor yayınladı.
"Departman uzun vadede Ukrayna'nın toparlanmasına ve yeniden inşasına yardım etmeyi planlarken, Ukrayna hükümeti ve özel sektördeki yolsuzluklar, sağlam gözetim gerektiren ABD dış yardımların etkinliği konusunda riskler oluşturuyor" ifadelerine yer verilen raporda, Kongre'nin 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'nın askeri operasyonlarını desteklemek, insani yardım sağlamak ve Kiev hükümet operasyonlarının sürekliliğini sağlamak için Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'na (USAID) 45,4 milyar dolar tahsis ettiği belirtildi.
Raporda ayrıca, "OIG, Kiev Büyükelçiliği'nin savaş koşullarındaki operasyonları ile ilgili personel sınırlamaları nedeniyle Entegre Ülke Stratejisini (ICS) güncellemediğini tespit etti" ifadelerine yer verildi ve 'güncellenmiş bir ICS olmadan, Dışişleri Bakanlığı büroları ve diğer kurumların stratejik hedeflerle uyumlu performans göstermeleri konusunda rehberlikten yoksun olduğu' belirtildi.
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