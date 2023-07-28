https://sputniknews.com.tr/20230728/2-bin-774-adres-incelendi-369-sosyal-medya-hesabi-ve-internet-sitesine-erisim-engellendi-1074125020.html

2 bin 774 adres incelendi: 369 sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişim engellendi

2 bin 774 adres incelendi: 369 sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişim engellendi

Ankara Jandarma Komutanlığınca incelenen 2 bin 774 sosyal medya hesabı ve internet sitesinden 369'u Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirilerek... 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T20:21+0300

2023-07-28T20:21+0300

2023-07-28T20:21+0300

türkiye

sosyal medya

erişim

erişim engeli

btk

bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)

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Komutanlıktan yapılan açıklamada, 14-28 Temmuz tarihleri arasında icra edilen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 2 bin 774 sosyal medya ve internet adresinin incelendiği belirtildi.Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 247 ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 122 internet sitesi, BTK'ye bildirilerek bu adreslere erişim engellendi.Ayrıca bu yıl yapılan siber saldırı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Ayaş, Etimesgut, Nallıhan ve Yenimahalle ilçelerinde nitelikli dolandırıcılık ve Etimesgut ilçesinde banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuna ilişkin olaylar Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldı.Olaylara ilişkin 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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sosyal medya, erişim, erişim engeli, btk, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)