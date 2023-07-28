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Meksika’da son 4 ayda aşırı sıcaklardan 249 kişi öldü
Meksika’da son 4 ayda aşırı sıcaklardan 249 kişi öldü
Meksika’da aşırı sıcaklar nedeniyle Mart ayından bu yana 249 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
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фото, meksika, aşırı sıcaklar, ölü, can kaybı
фото, meksika, aşırı sıcaklar, ölü, can kaybı

Meksika’da son 4 ayda aşırı sıcaklardan 249 kişi öldü

13:53 28.07.2023
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Meksika’da aşırı sıcaklar nedeniyle Mart ayından bu yana 249 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
© İHA / ALEJANDRO ZEPEDA

Meksika’da aşırı sıcaklar, ölüm haberlerini de beraberinde getiriyor. Meksika Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede Mart ayından bu yana aşırı sıcaklar nedeniyle 249 kişi hayatını kaybetti.

Meksika’da aşırı sıcaklar, ölüm haberlerini de beraberinde getiriyor. Meksika Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede Mart ayından bu yana aşırı sıcaklar nedeniyle 249 kişi hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye
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© İHA / ALEJANDRO ZEPEDA

Meksika’da aşırı sıcaklar, ölüm haberlerini de beraberinde getiriyor. Meksika Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede Mart ayından bu yana aşırı sıcaklar nedeniyle 249 kişi hayatını kaybetti.

© İHA / Miguel Sierra

Ülkede 19 Mart-22 Temmuz tarihleri arasında Nuevo Leon eyaletinde 100, Tamaulipas eyaletinde 28, Veracruz eyaletinde 26 ve Sonora eyaletinde 26 kişi, geriye kalan 69 kişinin ise 12 ayrı eyalette sıcaklardan kaynaklı yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede 19 Mart-22 Temmuz tarihleri arasında Nuevo Leon eyaletinde 100, Tamaulipas eyaletinde 28, Veracruz eyaletinde 26 ve Sonora eyaletinde 26 kişi, geriye kalan 69 kişinin ise 12 ayrı eyalette sıcaklardan kaynaklı yaşamını yitirdiği belirtildi. - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA / Miguel Sierra

Ülkede 19 Mart-22 Temmuz tarihleri arasında Nuevo Leon eyaletinde 100, Tamaulipas eyaletinde 28, Veracruz eyaletinde 26 ve Sonora eyaletinde 26 kişi, geriye kalan 69 kişinin ise 12 ayrı eyalette sıcaklardan kaynaklı yaşamını yitirdiği belirtildi.

© İHA / Carlos Lуpez

Hükümet yetkilileri ayrıca, yüksek sıcaklık kaynaklı 3 bin 169 vakanın bildirildiğini açıkladı.

Hükümet yetkilileri ayrıca, yüksek sıcaklık kaynaklı 3 bin 169 vakanın bildirildiğini açıkladı. - Sputnik Türkiye
3/6
© İHA / Carlos Lуpez

Hükümet yetkilileri ayrıca, yüksek sıcaklık kaynaklı 3 bin 169 vakanın bildirildiğini açıkladı.

© İHA / Miguel Sierra

Sıcaklık, Haziran ayının sonlarında bazı Meksika eyaletlerinde 45 derece ile rekor seviyeye ulaşırken Bakja California ve Sonora eyaletlerinde bu hafta derecelerin 45 dereceyi aşacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklık, Haziran ayının sonlarında bazı Meksika eyaletlerinde 45 derece ile rekor seviyeye ulaşırken Bakja California ve Sonora eyaletlerinde bu hafta derecelerin 45 dereceyi aşacağı tahmin ediliyor. - Sputnik Türkiye
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© İHA / Miguel Sierra

Sıcaklık, Haziran ayının sonlarında bazı Meksika eyaletlerinde 45 derece ile rekor seviyeye ulaşırken Bakja California ve Sonora eyaletlerinde bu hafta derecelerin 45 dereceyi aşacağı tahmin ediliyor.

© İHA / Luis Villalobos

Yetkililer şişelenmiş, kaynatılmış ve dezenfekte edilmiş su içilmesi ve 11.00-15.00 saatleri arasında uzun süre güneşe maruz kalınmaması uyarılarında bulunurken güneş kremi ve şapka kullanılmasını tavsiye etti.

Yetkililer şişelenmiş, kaynatılmış ve dezenfekte edilmiş su içilmesi ve 11.00-15.00 saatleri arasında uzun süre güneşe maruz kalınmaması uyarılarında bulunurken güneş kremi ve şapka kullanılmasını tavsiye etti. - Sputnik Türkiye
5/6
© İHA / Luis Villalobos

Yetkililer şişelenmiş, kaynatılmış ve dezenfekte edilmiş su içilmesi ve 11.00-15.00 saatleri arasında uzun süre güneşe maruz kalınmaması uyarılarında bulunurken güneş kremi ve şapka kullanılmasını tavsiye etti.

© İHA / Miguel Sierra

Ölümlerin 157’sinin 2023 yılı için beklenen 4 sıcaklık dalgasının üçüncüsünde kaydedilirken, geçen yılın aynı dönemlerinde ülke genelinde 38 ölüm, 282 vaka bildirilmişti.

Ölümlerin 157’sinin 2023 yılı için beklenen 4 sıcaklık dalgasının üçüncüsünde kaydedilirken, geçen yılın aynı dönemlerinde ülke genelinde 38 ölüm, 282 vaka bildirilmişti. - Sputnik Türkiye
6/6
© İHA / Miguel Sierra

Ölümlerin 157’sinin 2023 yılı için beklenen 4 sıcaklık dalgasının üçüncüsünde kaydedilirken, geçen yılın aynı dönemlerinde ülke genelinde 38 ölüm, 282 vaka bildirilmişti.

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