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https://sputniknews.com.tr/20230727/yunanistanda-muhimmat-deposunda-patlama-1074074113.html
Yunanistan’da mühimmat deposunda patlama
Yunanistan’da mühimmat deposunda patlama
Yunanistan’da Volos kentinde devam eden orman yangınlarının kontrolden çıkması sonucu askeri hava üssünün dışındaki mühimmat deposunda patlama meydana geldi... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
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yunanistan
patlama
mühimmat deposu
dünya
orman yangını
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Yunanistan’da orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Volos kentinde yer alan Nea Anhialos’ta orman yangınları kontrolden çıktı. Alevlerin askeri hava üssünün dışındaki mühimmat deposunda ulaşması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevredeki evlerin camları kırılırken, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı ve bölgenin yangın nedeniyle daha önce tahliye edildiği açıklandı.İtfaiye ayrıca, patlamanın ardından önlem olarak yakınlardaki köylerinde tahliye edileceğini ifade etti.Patlama canlı yayında yakalanan muhabir ve kameraman ise zor anlar yaşadı. Patlamanın şiddeti ile yayındaki muhabirin saçlarının savrulduğu ve hızla kaçtığı görüldü.
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yunanistan, patlama, mühimmat deposu, orman yangını
yunanistan, patlama, mühimmat deposu, orman yangını

Yunanistan’da mühimmat deposunda patlama

21:36 27.07.2023 (güncellendi: 21:47 27.07.2023)
© AAYunanistan'da orman yangınları
Yunanistan'da orman yangınları - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© AA
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Yunanistan’da Volos kentinde devam eden orman yangınlarının kontrolden çıkması sonucu askeri hava üssünün dışındaki mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Bölgeden canlı yayın yapan muhabir ve kameraman patlamaya canlı yayında yakalandı.
Yunanistan’da orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Volos kentinde yer alan Nea Anhialos’ta orman yangınları kontrolden çıktı. Alevlerin askeri hava üssünün dışındaki mühimmat deposunda ulaşması sonucu patlama meydana geldi.
Patlamanın etkisiyle çevredeki evlerin camları kırılırken, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı ve bölgenin yangın nedeniyle daha önce tahliye edildiği açıklandı.
İtfaiye ayrıca, patlamanın ardından önlem olarak yakınlardaki köylerinde tahliye edileceğini ifade etti.

Patlama canlı yayında yakalanan muhabir ve kameraman ise zor anlar yaşadı. Patlamanın şiddeti ile yayındaki muhabirin saçlarının savrulduğu ve hızla kaçtığı görüldü.
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