https://sputniknews.com.tr/20230727/yunan-aktivistler-rusya-ile-iliskilerin-yeniden-tesis-edilmesini-talep-etti-1074075859.html
Yunan aktivistler Rusya ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesini talep etti
Yunan aktivistler Rusya ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesini talep etti
Yunan aktivistler, Rusya ile ilişkilerin yeniden edilmesi ve Kiev'e sponsorluk yapılmaması talebi ile sokaklara çıktı. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T22:01+0300
2023-07-27T22:01+0300
2023-07-27T22:02+0300
ukrayna krizi
yunanistan
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Gösterinin katılımcılarından biri, Sputnik’e demecinde insanların Rusya ile ilişkilerin yeniden edilmesini ve Kiev'e sponsorluk yapılmamasını istediklerini anlattı.Başkent Atina’nın güney banliyösü Glifada’nın sahilinde yapılan eyleme 50’ye yakın kişi katıldı. İnsanların ellerinde ‘Zelenskiy gaspçıdır’, Zelenskiy kanlı diktatördür’, Zelenskiy Avrupa’nın yardımlarını çalıyor’, ‘Ukrayna'daki savaş için para ödemek yeter’, ‘Yunanistan'ın Rus turistlere ihtiyacı var’, ‘Yunanistan Rusya ile dost olmak istiyor ve turizme ihtiyaç duyuyor’, ‘Rusya ve Yunanistan halkları dosttur’, ‘NATO'ya desteğe hayır! Yunan ekonomisine desteğe evet!!!’, ‘Avrupa Birliği Kiev'deki rejime sponsorluk yapmamalı’ , ‘Barış ve Turizm’ yazılı pankartlar görüldü.Göstericilerden biri, yaptığı açıklamada, “Bugün neden Glifada’dayız? Rodos yanıyor, Korfu, Egeo, Karistos, Mandra, Loutraki, Euboea yanıyor. Be-200 uçağı birkaç saniye içinde 12 ton su boşaltabilir. Ancak hükümet, geçmiş yıllarda o kadar çok yardımcı olan uçakları istemektense tüm Yunanistan'ın yanmasını tercih ediyor. Ve aynı zamanda yaptırımlar ve kısıtlamalar ülkemizi, ekonomiye büyük katkı sağlayan binlerce turistten yoksun bıraktı” ifadelerini kullandı.Ardına insanlar, “Savaşı durdurun, turizmi açın” sloganları atmaya başladı.Protestocular, Yunanistan'ın yoksullaşmasından AB ülkelerinin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in sorumlu olduğundan emin.
https://sputniknews.com.tr/20230608/turkiye-sinirinda-abd-yunanistan-isbirligi-artiyor-yeni-askeri-sevkiyatin-goruntuleri-ortaya-cikti-1072177290.html
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yunanistan, rusya, protesto
yunanistan, rusya, protesto
Yunan aktivistler Rusya ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesini talep etti
22:01 27.07.2023 (güncellendi: 22:02 27.07.2023) Abone ol
Yunan aktivistler, Rusya ile ilişkilerin yeniden edilmesi ve Kiev'e sponsorluk yapılmaması talebi ile sokaklara çıktı.
Gösterinin katılımcılarından biri, Sputnik’e demecinde insanların Rusya ile ilişkilerin yeniden edilmesini ve Kiev'e sponsorluk yapılmamasını istediklerini anlattı.
Başkent Atina’nın güney banliyösü Glifada’nın sahilinde yapılan eyleme 50’ye yakın kişi katıldı. İnsanların ellerinde ‘Zelenskiy gaspçıdır’, Zelenskiy kanlı diktatördür’, Zelenskiy Avrupa’nın yardımlarını çalıyor’, ‘Ukrayna'daki savaş için para ödemek yeter’, ‘Yunanistan'ın Rus turistlere ihtiyacı var’, ‘Yunanistan Rusya ile dost olmak istiyor ve turizme ihtiyaç duyuyor’, ‘Rusya ve Yunanistan halkları dosttur’, ‘NATO'ya desteğe hayır! Yunan ekonomisine desteğe evet!!!’, ‘Avrupa Birliği Kiev'deki rejime sponsorluk yapmamalı’ , ‘Barış ve Turizm’ yazılı pankartlar görüldü.
Göstericilerden biri, yaptığı açıklamada, “Bugün neden Glifada’dayız? Rodos yanıyor, Korfu, Egeo, Karistos, Mandra, Loutraki, Euboea yanıyor. Be-200 uçağı birkaç saniye içinde 12 ton su boşaltabilir. Ancak hükümet, geçmiş yıllarda o kadar çok yardımcı olan uçakları istemektense tüm Yunanistan'ın yanmasını tercih ediyor. Ve aynı zamanda yaptırımlar ve kısıtlamalar ülkemizi, ekonomiye büyük katkı sağlayan binlerce turistten yoksun bıraktı” ifadelerini kullandı.
Ardına insanlar, “Savaşı durdurun, turizmi açın” sloganları atmaya başladı.
Protestocular, Yunanistan'ın yoksullaşmasından AB ülkelerinin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in sorumlu olduğundan emin.