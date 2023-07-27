https://sputniknews.com.tr/20230727/uefa-sorusturma-yuruttugu-barcelonanin-sampiyonlar-ligine-katilmasina-gecici-izin-verdi-1074076569.html

UEFA, soruşturma yürüttüğü Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına geçici izin verdi

UEFA, soruşturma yürüttüğü Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına geçici izin verdi

UEFA, eski Hakem Teknik Kurulu (CTA) Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya ait şirkete ödeme yaptığı iddiasıyla soruşturduğu Barcelona'nın... 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T22:12+0300

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uefa

barcelona

spor

izin

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UEFA'dan yapılan açıklamada, Barcelona hakkındaki soruşturmanın müfettişler tarafından devam edeceği ve son LaLiga şampiyonu Katalan temsilcisinin, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına geçici izin verileceği belirtildi.Açıklamada, Barcelona yönetiminin soruşturma hakkında müfettişlerin talep ettiği bilgileri sunma görevini sürdüreceği, dosyada bir gelişme olması halinde UEFA'nın ceza verme hakkının devam edeceği de vurgulandı.UEFA, 'Caso Negreira' (Negreira Davası) olarak adlandırılan olayla bağlantılı olarak, yasal çerçeveyi ihlal etme ihtimali nedeniyle Katalan temsilcisi hakkında mart ayında soruşturma açmıştı.İspanya maliyesinin vergi kaçırıldığı şüphesiyle Negreira'nın sahibi olduğu 'DASNIL 95 SL' şirketiyle ilgili bazı hesapları incelemesinin ardından Barcelona'nın bu şirkete 2001-2018 yılları arasında toplamda 8,4 milyon euro ödediği ortaya çıkmış ve Katalan ekibinin ödemeler karşılığında hakemlerle ilgili bilgiler aldığı öne sürülmüştü. Savcılık konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma sonrasında Negreira dışında Barcelona Kulübüne, eski başkanlardan Jose Maria Bartomeu ve Sandro Rosell ile eski iki yöneticiye karşı, "sporda yolsuzluk, kulüp yönetiminde usulsüzlük ve sahte ticari belge düzenlemek" suçlamalarıyla dava açmasını talep etmişti. Barcelona ise iddiaları yalanlamıştı.

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