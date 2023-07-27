https://sputniknews.com.tr/20230727/talibanin-yeni-derdi-hiristiyan-hacini-simgeledigi-gerekcesiyle-kravat-yasagi-cagrisi--1074048956.html

Taliban'ın yeni derdi kravat: 'Hıristiyan haçını simgelediği' gerekçesiyle yasaklanması istendi

Taliban'ın yeni derdi kravat: 'Hıristiyan haçını simgelediği' gerekçesiyle yasaklanması istendi

Ağustos 2021'de ABD'nin çekilmesiyle Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban yasak üstüne yasak getirirken, sıra kravata geldi. Taliban'ın Davet ve... 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T13:34+0300

2023-07-27T13:34+0300

2023-07-27T13:53+0300

afganistan

taliban

şeriat

kravat

yasak

haç

hz. isa

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Taliban'ın kapsayıcı, çoğulcu, demokratik süreçleri benimsememesi gerekçesiyle uluslararası yaptırımların kalkmaması, halkı açlık ve sefalete mahkum ederken, Afganistan'da kravat sorunu hasıl oldu. Taliban'ın Davet ve Rehberlik Dairesi Başkanı Muhammed Haşim Şehid Vror, Hıristiyan haçını simgelediği gerekçesiyle kravatın toplumdan çıkarılmasını savundu. Vror, Tolo TV'nin yayımladığı konuşmasında şunları söyledi:Vror'un başında bulunduğu Davet ve Rehberlik Dairesi, Taliban tarafından 'yönetimin dinsel politikalarını belirlemek ve buna göre Afganları uygun İslami davranışa yönlendirmekle' görevlendirildi. Nitekim Vror, konuşmasında "Modern eğitim zorunlu değildir, ancak İslami eğitim hem erkekler hem de kadınlar için zorunludur" mesajını da verdi: Kızlarla kadınlara eğitim, çalışma ve toplumsal faaliyeti yasaklayan, örtünme ve erkeksiz dışarı çıkmama dayatan Taliban, bu hafta güzellik salonlarının da kapatılması gerektiğini duyurdu, ancak henüz erkeklere giyim kısıtlaması getirmedi.Afganistan'da kravat takılması yaygın bir uygulama değil. ABD'nin çekilmesi sırasında devrilen son Devlet Başkanı Eşref Gani, Kabil'de geleneksel tunik-şalvarla dolaşırken, sadece yurtdışı seyahatlerinde kravat-takım elbise giyiyordu. 17. asırda Osmanlı'yı yenen Hırvat askerlerinden geliyorKravatın tarihi ise 1618-1648 arasındaki Otuz Yıl Savaşları'na dayanıyor. Osmanlı İmparatorluğu'na karşı kazandıkları zorlu zaferi kutlamak için Paris'i ziyaret eden Hırvat birliğindeki askerlerin boyunlarına taktığı ipekten yapılmış renkli mendilleri çok beğenen Fransa Kralı XIV. Louis, Hırvat boyunbağını kraliyet işareti yaptığı gibi Kraliyet Kravatları adında bir alay da kurdu. Dolayısıyla boyunbağı, kraliyet ve soyluluğun alameti farikası sayıldı. Kravat kelimesinin kökeni, Fransızca 'Hırvat tarzında' anlamına gelen 'à la croate'.İslam Cumhuriyeti yönetimi de 'İslami olmadığı ve haçı simgelediğini' vaaz ettiğinden, İran'da kravat takılmıyor. Batı'da kravat, 1968 hareketinden başlayıp 1990'dan beri ivme kazanarak giderek iş hayatının dışında kaldı. Teknoloji devleri ve mobilya devi IKEA gibi şirketler, işe serbest kıyafetle gelinmesi zorunluluğu koydu. Kravatı reddeden Batılı siyasilerin en öne çıkanı da eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras oldu.

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afganistan, taliban, şeriat, kravat, yasak, haç, hz. isa