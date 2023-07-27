Taliban'ın yeni derdi kravat: 'Hıristiyan haçını simgelediği' gerekçesiyle yasaklanması istendi
13:34 27.07.2023 (güncellendi: 13:53 27.07.2023)
© Fotoğraf : https://www.wikihow.com/Tie-a-Windsor-KnotKravat nasıl bağlanır? Windsor düğümü nasıl atılır?
© Fotoğraf : https://www.wikihow.com/Tie-a-Windsor-Knot
Ağustos 2021'de ABD'nin çekilmesiyle Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban yasak üstüne yasak getirirken, sıra kravata geldi. Taliban'ın Davet ve Rehberlik Dairesi Başkanı, şeriatın kravatı ortadan kaldırmayı emrettiğini iddia etti.
Taliban'ın kapsayıcı, çoğulcu, demokratik süreçleri benimsememesi gerekçesiyle uluslararası yaptırımların kalkmaması, halkı açlık ve sefalete mahkum ederken, Afganistan'da kravat sorunu hasıl oldu.
Taliban'ın Davet ve Rehberlik Dairesi Başkanı Muhammed Haşim Şehid Vror, Hıristiyan haçını simgelediği gerekçesiyle kravatın toplumdan çıkarılmasını savundu.
Vror, Tolo TV'nin yayımladığı konuşmasında şunları söyledi:
"Sabah akşam televizyonlarda kravat taktıklarını görüyorum. Bazen hastanelere ya da diğer işyerlerine gittiğimde, bakıyorum, Afgan Müslüman doktor ya da mühendis kravat takıyor."
"İslam'da kravatın tarihi bellidir. Kravat nedir? Haçtır. Haç da böyle gözükür. Şeriatta kırıp atılması ve ortadan kaldırılması emredilir. Haç, paganların simgesidir. Haç, İsa'nın şehit edilmesinin simgesidir. Derler ki, (yatay işaret parmağının üzerine dikey işaret parmağını koyarak) İsa da böyle asılmıştır."
I don't know whether to laugh or cry about this!— Natiq Malikzada (@natiqmalikzada) July 26, 2023
A senior official of the Taliban regime says he is extremely upset whenever he goes to hospitals and sees doctors, as well as engineers, wearing ties. According to him, ties are symbols of the Christian cross and signs of… pic.twitter.com/LFUD7h5YH5
Vror'un başında bulunduğu Davet ve Rehberlik Dairesi, Taliban tarafından 'yönetimin dinsel politikalarını belirlemek ve buna göre Afganları uygun İslami davranışa yönlendirmekle' görevlendirildi.
Nitekim Vror, konuşmasında "Modern eğitim zorunlu değildir, ancak İslami eğitim hem erkekler hem de kadınlar için zorunludur" mesajını da verdi:
"Erkeğe de kadına da her aşamada zorunlu dediğimiz eğitim din eğitimidir, başka bir eğitim değildir."
Kızlarla kadınlara eğitim, çalışma ve toplumsal faaliyeti yasaklayan, örtünme ve erkeksiz dışarı çıkmama dayatan Taliban, bu hafta güzellik salonlarının da kapatılması gerektiğini duyurdu, ancak henüz erkeklere giyim kısıtlaması getirmedi.
Afganistan'da kravat takılması yaygın bir uygulama değil. ABD'nin çekilmesi sırasında devrilen son Devlet Başkanı Eşref Gani, Kabil'de geleneksel tunik-şalvarla dolaşırken, sadece yurtdışı seyahatlerinde kravat-takım elbise giyiyordu.
17. asırda Osmanlı'yı yenen Hırvat askerlerinden geliyor
Kravatın tarihi ise 1618-1648 arasındaki Otuz Yıl Savaşları'na dayanıyor. Osmanlı İmparatorluğu'na karşı kazandıkları zorlu zaferi kutlamak için Paris'i ziyaret eden Hırvat birliğindeki askerlerin boyunlarına taktığı ipekten yapılmış renkli mendilleri çok beğenen Fransa Kralı XIV. Louis, Hırvat boyunbağını kraliyet işareti yaptığı gibi Kraliyet Kravatları adında bir alay da kurdu. Dolayısıyla boyunbağı, kraliyet ve soyluluğun alameti farikası sayıldı. Kravat kelimesinin kökeni, Fransızca 'Hırvat tarzında' anlamına gelen 'à la croate'.
İslam Cumhuriyeti yönetimi de 'İslami olmadığı ve haçı simgelediğini' vaaz ettiğinden, İran'da kravat takılmıyor.
Batı'da kravat, 1968 hareketinden başlayıp 1990'dan beri ivme kazanarak giderek iş hayatının dışında kaldı. Teknoloji devleri ve mobilya devi IKEA gibi şirketler, işe serbest kıyafetle gelinmesi zorunluluğu koydu. Kravatı reddeden Batılı siyasilerin en öne çıkanı da eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras oldu.