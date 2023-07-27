https://sputniknews.com.tr/20230727/suudi-ekibi-al-ittifak-liverpooldan-jordan-hendersoni-kadrosuna-katti-1074064197.html
Suudi ekibi Al Ittifak, Liverpool'dan Jordan Henderson'ı kadrosuna kattı
Suudi ekibi Al Ittifak, Liverpool'dan Jordan Henderson'ı kadrosuna kattı
Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Ittifak, İngiliz orta saha oyuncusu Jordan Henderson'ı transfer etti. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T16:01+0300
2023-07-27T16:01+0300
2023-07-27T16:01+0300
spor
suudi arabistan
futbol
lig
liverpool
transfer
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Al İttifak'tan yapılan açıklamada, Liverpool forması giyen 33 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.Kariyeri boyunca Liverpool formasıyla 492 maça çıkan Jordan Henderson, 33 gol attı.İngiliz futbolcu Liverpool ile birer kez Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Federasyon Kupası, iki kez de Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.Al Ittifak, teknik direktörlük görevine Steven Gerrard'ı getirmişti.
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suudi arabistan, futbol, lig, liverpool, transfer
suudi arabistan, futbol, lig, liverpool, transfer
Suudi ekibi Al Ittifak, Liverpool'dan Jordan Henderson'ı kadrosuna kattı
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Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Ittifak, İngiliz orta saha oyuncusu Jordan Henderson'ı transfer etti.
Al İttifak'tan yapılan açıklamada, Liverpool forması giyen 33 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Kariyeri boyunca Liverpool formasıyla 492 maça çıkan Jordan Henderson, 33 gol attı.
İngiliz futbolcu Liverpool ile birer kez Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Federasyon Kupası, iki kez de Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Al Ittifak, teknik direktörlük görevine Steven Gerrard'ı getirmişti.