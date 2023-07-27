https://sputniknews.com.tr/20230727/suudi-ekibi-al-ittifak-liverpooldan-jordan-hendersoni-kadrosuna-katti-1074064197.html

Suudi ekibi Al Ittifak, Liverpool'dan Jordan Henderson'ı kadrosuna kattı

Suudi ekibi Al Ittifak, Liverpool'dan Jordan Henderson'ı kadrosuna kattı

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Ittifak, İngiliz orta saha oyuncusu Jordan Henderson'ı transfer etti. 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T16:01+0300

2023-07-27T16:01+0300

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spor

suudi arabistan

futbol

lig

liverpool

transfer

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Al İttifak'tan yapılan açıklamada, Liverpool forması giyen 33 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.Kariyeri boyunca Liverpool formasıyla 492 maça çıkan Jordan Henderson, 33 gol attı.İngiliz futbolcu Liverpool ile birer kez Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Federasyon Kupası, iki kez de Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.Al Ittifak, teknik direktörlük görevine Steven Gerrard'ı getirmişti.

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suudi arabistan, futbol, lig, liverpool, transfer