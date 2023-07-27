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Suudi ekibi Al Ittifak, Liverpool'dan Jordan Henderson'ı kadrosuna kattı
Suudi ekibi Al Ittifak, Liverpool'dan Jordan Henderson'ı kadrosuna kattı
Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Ittifak, İngiliz orta saha oyuncusu Jordan Henderson'ı transfer etti. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
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Al İttifak'tan yapılan açıklamada, Liverpool forması giyen 33 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.Kariyeri boyunca Liverpool formasıyla 492 maça çıkan Jordan Henderson, 33 gol attı.İngiliz futbolcu Liverpool ile birer kez Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Federasyon Kupası, iki kez de Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.Al Ittifak, teknik direktörlük görevine Steven Gerrard'ı getirmişti.
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suudi arabistan, futbol, lig, liverpool, transfer

Suudi ekibi Al Ittifak, Liverpool'dan Jordan Henderson'ı kadrosuna kattı

16:01 27.07.2023
© AFP 2023 / RONNY HARTMANNJordan Henderson
Jordan Henderson - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© AFP 2023 / RONNY HARTMANN
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Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Ittifak, İngiliz orta saha oyuncusu Jordan Henderson'ı transfer etti.
Al İttifak'tan yapılan açıklamada, Liverpool forması giyen 33 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Kariyeri boyunca Liverpool formasıyla 492 maça çıkan Jordan Henderson, 33 gol attı.
İngiliz futbolcu Liverpool ile birer kez Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Federasyon Kupası, iki kez de Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Al Ittifak, teknik direktörlük görevine Steven Gerrard'ı getirmişti.
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