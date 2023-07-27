https://sputniknews.com.tr/20230727/suriyenin-kuzeybatisindaki-lazkiyede-orman-yanginlari-3-gundur-suruyor-1074074731.html
Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye'de orman yangınları 3 gündür sürüyor
Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye'de orman yangınları 3 gündür sürüyor
Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye ilinde orman yangınları 3 gündür devam ediyor. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T21:51+0300
2023-07-27T21:51+0300
2023-07-27T21:51+0300
dünya
suriye
lazkiye
orman yangını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1b/1074074920_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8483b7bd6a36bcbe6cf78d2e4405db56.jpg
Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Lazkiye'nin kuzeybatı kırsalında 3 gündür orman yangınları sürüyor.Yangının dumanı İdlib'in batısındaki Cisir eş Şugur ilçesinde görüş alanını kısıtlıyor.Lazkiye'nin kuzey kırsalı, Zagaru, Burjhatab, Al-Malik ve Beyt Halibia köylerinde yangınlar devam ederken, Ain al-Zarka, Şeyh Abdulrazak Makamı, Beyit Sveihli Çiftliği, Solas, Hirbet Solas ve Nehir Esved köylerindeki yangınlar kontrol altına alındı.Can kaybının yaşanmadığı yangınlarda ne kadar alanın zarar gördüğüne ilişkin açıklama yapılmadı.
suriye
lazkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1b/1074074920_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_78d5555e285c690ef57fdb74c6e6e885.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
suriye, lazkiye, orman yangını
suriye, lazkiye, orman yangını
Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye'de orman yangınları 3 gündür sürüyor
Abone ol
Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye ilinde orman yangınları 3 gündür devam ediyor.
Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Lazkiye'nin kuzeybatı kırsalında 3 gündür orman yangınları sürüyor.
Yangının dumanı İdlib'in batısındaki Cisir eş Şugur ilçesinde görüş alanını kısıtlıyor.
Lazkiye'nin kuzey kırsalı, Zagaru, Burjhatab, Al-Malik ve Beyt Halibia köylerinde yangınlar devam ederken, Ain al-Zarka, Şeyh Abdulrazak Makamı, Beyit Sveihli Çiftliği, Solas, Hirbet Solas ve Nehir Esved köylerindeki yangınlar kontrol altına alındı.
Can kaybının yaşanmadığı yangınlarda ne kadar alanın zarar gördüğüne ilişkin açıklama yapılmadı.