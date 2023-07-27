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Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Şırnak Valiliği, bazı alanların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini bildirdi. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
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Valilikten yapılan açıklamada, İl İdaresi Kanunu'nun 11. ve 66. maddeleri ile ilgili Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca kent merkezi ile Uludere ilçesine bağlı 11 bölgenin, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla 27 Temmuz-10 Ağustos arasında 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.Özel güvenlik bölgesi ilan edilen bölgelere vatandaşların can ve mal güvenliği bakımından girmelerinin yasaklandığı aktarılan açıklamada, detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.​​​​​​​
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Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

23:57 27.07.2023
© Fotoğraf : TwitterŞırnak Valiliği
Şırnak Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Şırnak Valiliği, bazı alanların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl İdaresi Kanunu'nun 11. ve 66. maddeleri ile ilgili Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca kent merkezi ile Uludere ilçesine bağlı 11 bölgenin, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla 27 Temmuz-10 Ağustos arasında 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.
Özel güvenlik bölgesi ilan edilen bölgelere vatandaşların can ve mal güvenliği bakımından girmelerinin yasaklandığı aktarılan açıklamada, detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.​​​​​​​
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