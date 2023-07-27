https://sputniknews.com.tr/20230727/sirnakta-bazi-alanlar-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-1074078635.html

Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliği, bazı alanların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini bildirdi. 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T23:57+0300

2023-07-27T23:57+0300

2023-07-27T23:57+0300

türkiye

şırnak

şırnak valiliği

özel güvenlik bölgesi

özel güvenlik

özel güvenlik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104030/15/1040301589_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7d345f1a5f0931caed182e19bd6d1786.jpg

Valilikten yapılan açıklamada, İl İdaresi Kanunu'nun 11. ve 66. maddeleri ile ilgili Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca kent merkezi ile Uludere ilçesine bağlı 11 bölgenin, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla 27 Temmuz-10 Ağustos arasında 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.Özel güvenlik bölgesi ilan edilen bölgelere vatandaşların can ve mal güvenliği bakımından girmelerinin yasaklandığı aktarılan açıklamada, detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.​​​​​​​

türkiye

şırnak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şırnak, şırnak valiliği, özel güvenlik bölgesi, özel güvenlik, özel güvenlik