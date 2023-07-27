https://sputniknews.com.tr/20230727/sicaktan-bunalan-tosun-klimali-dukkana-girerek-serinledi-1074044283.html

Sıcaktan bunalan tosun klimalı dükkana girerek serinledi

Sıcaktan bunalan tosun klimalı dükkana girerek serinledi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde sıcaktan bunalan tosun klimalı iş yerine girerek serinledi. 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T10:54+0300

2023-07-27T10:54+0300

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Hendek ilçesinde bulunduğu yerden kaçan tosun, merkezde başı boş dolaşmaya başladı. Sahiplerinin de yakalamaya çalıştığı tosun sıcaktan bunalınca klimalı bir işletmeye girdi. İlçeyi adete bir birine katan tosun, cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tosunun ilçe sokaklarında dolaşması ve klimalı iş yerine girmesi yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230723/asiri-sicaklara-karsi-uyari-carsamba-disari-cikmayin-1073877249.html

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