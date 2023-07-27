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https://sputniknews.com.tr/20230727/sicaktan-bunalan-tosun-klimali-dukkana-girerek-serinledi-1074044283.html
Sıcaktan bunalan tosun klimalı dükkana girerek serinledi
Sıcaktan bunalan tosun klimalı dükkana girerek serinledi
Sakarya’nın Hendek ilçesinde sıcaktan bunalan tosun klimalı iş yerine girerek serinledi. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
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Hendek ilçesinde bulunduğu yerden kaçan tosun, merkezde başı boş dolaşmaya başladı. Sahiplerinin de yakalamaya çalıştığı tosun sıcaktan bunalınca klimalı bir işletmeye girdi. İlçeyi adete bir birine katan tosun, cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tosunun ilçe sokaklarında dolaşması ve klimalı iş yerine girmesi yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230723/asiri-sicaklara-karsi-uyari-carsamba-disari-cikmayin-1073877249.html
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aşırı sıcaklar, hava durumu, sakarya
aşırı sıcaklar, hava durumu, sakarya

Sıcaktan bunalan tosun klimalı dükkana girerek serinledi

10:54 27.07.2023
© İHA / KADİR KAZItosun kaçışta
tosun kaçışta - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© İHA / KADİR KAZI
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde sıcaktan bunalan tosun klimalı iş yerine girerek serinledi.
Hendek ilçesinde bulunduğu yerden kaçan tosun, merkezde başı boş dolaşmaya başladı. Sahiplerinin de yakalamaya çalıştığı tosun sıcaktan bunalınca klimalı bir işletmeye girdi. İlçeyi adete bir birine katan tosun, cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, tosunun ilçe sokaklarında dolaşması ve klimalı iş yerine girmesi yer alıyor.
Dünya Meteoroloji Örgütü: Daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olmalıyız - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2023
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