https://sputniknews.com.tr/20230727/sicaktan-bunalan-tosun-klimali-dukkana-girerek-serinledi-1074044283.html
Sıcaktan bunalan tosun klimalı dükkana girerek serinledi
Sıcaktan bunalan tosun klimalı dükkana girerek serinledi
Sakarya’nın Hendek ilçesinde sıcaktan bunalan tosun klimalı iş yerine girerek serinledi. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T10:54+0300
2023-07-27T10:54+0300
2023-07-27T10:54+0300
yaşam
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sakarya
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Hendek ilçesinde bulunduğu yerden kaçan tosun, merkezde başı boş dolaşmaya başladı. Sahiplerinin de yakalamaya çalıştığı tosun sıcaktan bunalınca klimalı bir işletmeye girdi. İlçeyi adete bir birine katan tosun, cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tosunun ilçe sokaklarında dolaşması ve klimalı iş yerine girmesi yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230723/asiri-sicaklara-karsi-uyari-carsamba-disari-cikmayin-1073877249.html
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aşırı sıcaklar, hava durumu, sakarya
aşırı sıcaklar, hava durumu, sakarya
Sıcaktan bunalan tosun klimalı dükkana girerek serinledi
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde sıcaktan bunalan tosun klimalı iş yerine girerek serinledi.
Hendek ilçesinde bulunduğu yerden kaçan tosun, merkezde başı boş dolaşmaya başladı. Sahiplerinin de yakalamaya çalıştığı tosun sıcaktan bunalınca klimalı bir işletmeye girdi. İlçeyi adete bir birine katan tosun, cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, tosunun ilçe sokaklarında dolaşması ve klimalı iş yerine girmesi yer alıyor.