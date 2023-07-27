https://sputniknews.com.tr/20230727/sakaryada-denize-gireceklere-rip-akintisi-ve-dalga-uyarisi-1074035764.html

Sakarya'da denize gireceklere 'rip akıntısı' ve dalga uyarısı

Sakarya'da denize gireceklere 'rip akıntısı' ve dalga uyarısı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı ilçeleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da 3 gün süreyle oluşması beklenen "rip akıntısı" ve yoğun dalga nedeniyle denize gireceklere... 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T00:16+0300

2023-07-27T00:16+0300

2023-07-27T00:16+0300

türkiye

dalga

sakarya

karadeniz

rip akıntısı

batı karadeniz

sakarya büyükşehir belediyesi

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz'de gelecek 3 günde rip akıntısı ve yoğun dalga beklentisi olduğu için Karasu, Kocaali ve Kaynarca'daki sahillere kırmızı bayrak çekileceğini açıkladı ve tatilcileri uyardı.Belediyeden yapılan açıklamada, 30 Temmuz'a kadar hava koşulları nedeniyle denizdeki durumun tehlikeli hal alabileceği belirtildi.Özellikle 27 Temmuz'da dalga boyunun 1 metreyi aşması ve kuvvetli "rip akıntısının" etkili olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, "Belirtilen tarihlerde ekiplerimizce sahillere kırmızı bayrak çekilecek ve vatandaşlar denize girişlerin tehlikeli olduğu konusunda uyarılacaktır. Büyükşehrimiz 54 kilometreyi ve 3 ilçeyi kapsayan sahil şeridinde teyakkuz halinde. Lütfen uyarıları dikkate alalım" ifadesi kullanıldı.

türkiye

sakarya

karadeniz

batı karadeniz

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dalga, sakarya, karadeniz, rip akıntısı, batı karadeniz, sakarya büyükşehir belediyesi