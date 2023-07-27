https://sputniknews.com.tr/20230727/sakaryada-denize-gireceklere-rip-akintisi-ve-dalga-uyarisi-1074035764.html
Sakarya'da denize gireceklere 'rip akıntısı' ve dalga uyarısı
Sakarya'da denize gireceklere 'rip akıntısı' ve dalga uyarısı
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı ilçeleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da 3 gün süreyle oluşması beklenen "rip akıntısı" ve yoğun dalga nedeniyle denize gireceklere... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T00:16+0300
2023-07-27T00:16+0300
2023-07-27T00:16+0300
türkiye
dalga
sakarya
karadeniz
rip akıntısı
batı karadeniz
sakarya büyükşehir belediyesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1b/1074035316_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_57c79284b9122d6603f1e2776510da13.jpg
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz'de gelecek 3 günde rip akıntısı ve yoğun dalga beklentisi olduğu için Karasu, Kocaali ve Kaynarca'daki sahillere kırmızı bayrak çekileceğini açıkladı ve tatilcileri uyardı.Belediyeden yapılan açıklamada, 30 Temmuz'a kadar hava koşulları nedeniyle denizdeki durumun tehlikeli hal alabileceği belirtildi.Özellikle 27 Temmuz'da dalga boyunun 1 metreyi aşması ve kuvvetli "rip akıntısının" etkili olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, "Belirtilen tarihlerde ekiplerimizce sahillere kırmızı bayrak çekilecek ve vatandaşlar denize girişlerin tehlikeli olduğu konusunda uyarılacaktır. Büyükşehrimiz 54 kilometreyi ve 3 ilçeyi kapsayan sahil şeridinde teyakkuz halinde. Lütfen uyarıları dikkate alalım" ifadesi kullanıldı.
türkiye
sakarya
karadeniz
batı karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1b/1074035316_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_1eb4a20210f0cbc270b32c1e39c8b6e0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dalga, sakarya, karadeniz, rip akıntısı, batı karadeniz, sakarya büyükşehir belediyesi
dalga, sakarya, karadeniz, rip akıntısı, batı karadeniz, sakarya büyükşehir belediyesi
Sakarya'da denize gireceklere 'rip akıntısı' ve dalga uyarısı
Abone ol
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı ilçeleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da 3 gün süreyle oluşması beklenen "rip akıntısı" ve yoğun dalga nedeniyle denize gireceklere dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz'de gelecek 3 günde rip akıntısı ve yoğun dalga beklentisi olduğu için Karasu, Kocaali ve Kaynarca'daki sahillere kırmızı bayrak çekileceğini açıkladı ve tatilcileri uyardı.
Belediyeden yapılan açıklamada, 30 Temmuz'a kadar hava koşulları nedeniyle denizdeki durumun tehlikeli hal alabileceği belirtildi.
Özellikle 27 Temmuz'da dalga boyunun 1 metreyi aşması ve kuvvetli "rip akıntısının" etkili olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, "Belirtilen tarihlerde ekiplerimizce sahillere kırmızı bayrak çekilecek ve vatandaşlar denize girişlerin tehlikeli olduğu konusunda uyarılacaktır. Büyükşehrimiz 54 kilometreyi ve 3 ilçeyi kapsayan sahil şeridinde teyakkuz halinde. Lütfen uyarıları dikkate alalım" ifadesi kullanıldı.