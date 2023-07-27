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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230727/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-komuta-merkezleri-ve-hava-usleri-vuruldu-1074069132.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun komuta merkezleri ve hava üsleri vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun komuta merkezleri ve hava üsleri vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun uçaklardan ve gemilerden uzun menzilli füzelerle Ukrayna ordusunun hava üslerini, komuta merkezlerini ve askeri... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T17:39+0300
2023-07-27T17:39+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rus ordu birlikleri, hava ve deniz tabanlı uzun menzilli silahlarla Ukrayna ordusunun hava üslerine, komuta merkezlerine ve askeri birliklerin yerleştiği yerleri ile insansız botların montajının yapıldığı atölyelere ve Ukrayna’nın Batı ülkelerinden aldığı füze ve askeri teçhizatın bulunduğu depolara saldırı düzenlendi. Belirlenen tüm hedefler vuruldu” ifadesine yer verildi.Ukrayna’nın Hmelnitsk Bölgesi’nde uçak yakıtı depoları, Dnipropetrovsk Bölgesi’nde iki adet P-18 radarı, Zaporojye Bölgesi’nde de yakıt deposu vuruldu.Donetsk cephesinde son 24 saatte Ukrayna ordusunun 9 saldırı girişimi püskürtüldü. Ukrayna ordusunun kaybı en az 210 asker, bir tank, D-20 ve Msta-B obüsleri, AN/TPQ-50 radarı olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman cephesinde son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun yaklaşık 185 asker, iki D-30 obüsü, Gvozdika topçu sistemi ve bir mühimmat deposu yok edildi.Güney Donetsk cephesinde, Ukrayna ordusunun saldırısı püskürtülürken yaklaşık 16 askeri etkisiz hale getirildi.Zaporojye cephesinde son 24 saatte Ukrayna ordusunun en az 280 askeri, 25 tankı, Çekya yapımı RM-70 Vampire çok namlulu roketatarı ve iki FH-70 obüsü etkisiz hale getirildi.Kupyansk cephesinde, Rus ordu birliklerinin daha elverişli pozisyonlar ele geçirmeyi başararak son 24 saatte Ukrayna ordusu en az 35 askerini, D-20 obüsü, Gvozdika topçu sistemini kaybetti.Herson cephesinde Rus ordusunun yaklaşık 25 Ukraynalı asker ile D-30 obüslerini yok etti.
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun komuta merkezleri ve hava üsleri vuruldu

17:39 27.07.2023
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun uçaklardan ve gemilerden uzun menzilli füzelerle Ukrayna ordusunun hava üslerini, komuta merkezlerini ve askeri birlikleri yoğunlaştığı yerleri vurduğunu, tüm hedeflerin yok edildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rus ordu birlikleri, hava ve deniz tabanlı uzun menzilli silahlarla Ukrayna ordusunun hava üslerine, komuta merkezlerine ve askeri birliklerin yerleştiği yerleri ile insansız botların montajının yapıldığı atölyelere ve Ukrayna’nın Batı ülkelerinden aldığı füze ve askeri teçhizatın bulunduğu depolara saldırı düzenlendi. Belirlenen tüm hedefler vuruldu” ifadesine yer verildi.
Ukrayna’nın Hmelnitsk Bölgesi’nde uçak yakıtı depoları, Dnipropetrovsk Bölgesi’nde iki adet P-18 radarı, Zaporojye Bölgesi’nde de yakıt deposu vuruldu.
Donetsk cephesinde son 24 saatte Ukrayna ordusunun 9 saldırı girişimi püskürtüldü. Ukrayna ordusunun kaybı en az 210 asker, bir tank, D-20 ve Msta-B obüsleri, AN/TPQ-50 radarı olarak gerçekleşti.
Krasnıy Liman cephesinde son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun yaklaşık 185 asker, iki D-30 obüsü, Gvozdika topçu sistemi ve bir mühimmat deposu yok edildi.
Güney Donetsk cephesinde, Ukrayna ordusunun saldırısı püskürtülürken yaklaşık 16 askeri etkisiz hale getirildi.
Zaporojye cephesinde son 24 saatte Ukrayna ordusunun en az 280 askeri, 25 tankı, Çekya yapımı RM-70 Vampire çok namlulu roketatarı ve iki FH-70 obüsü etkisiz hale getirildi.
Kupyansk cephesinde, Rus ordu birliklerinin daha elverişli pozisyonlar ele geçirmeyi başararak son 24 saatte Ukrayna ordusu en az 35 askerini, D-20 obüsü, Gvozdika topçu sistemini kaybetti.
Herson cephesinde Rus ordusunun yaklaşık 25 Ukraynalı asker ile D-30 obüslerini yok etti.
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