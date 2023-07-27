https://sputniknews.com.tr/20230727/rus-rakibinin-elini-sikmayan-ukraynali-eskrimci-dunya-sampiyonasindan-diskalifiye-edildi-1074066473.html
Rus rakibinin elini sıkmayan Ukraynalı eskrimci, dünya şampiyonasından diskalifiye edildi
Rus rakibinin elini sıkmayan Ukraynalı eskrimci, dünya şampiyonasından diskalifiye edildi
İtalya'da gerçekleştirilen Eskrim Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Ukraynalı sporcu Harlan, Rus rakibi Smirnova'nın elini sıkmadığı için şampiyonadan men... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T16:45+0300
2023-07-27T16:45+0300
2023-07-27T16:46+0300
dünya
rusya
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eskrim
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Ukraynalı eskrimci Olga Harlan, Milano kentinde düzenlenen Eskrim Dünya Şampiyonası'nın son 32 turunda Rus rakibi Anna Smirnova'yla karşı karşıya geldi.Mücadeleyi 15-7 kazanan Harlan, kendisini tebrik etmeye gelen Smirnova'yı kılıcını ona doğrultarak engelledi ve pistten ayrıldı.Harlan, bu tutumuyla sporcuların müsabaka sonunda tokalaşmasını öngören ve uyulmaması halinde diskalifiyeye uzanan cezalar uygulanan eskrim kurallarını ihlal etti.Uluslararası Eskrim Federasyonu, Ukraynalı sporcunun şampiyonadan diskalifiye edilmesine karar verdi.
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rusya, ukrayna, eskrim
Rus rakibinin elini sıkmayan Ukraynalı eskrimci, dünya şampiyonasından diskalifiye edildi
16:45 27.07.2023 (güncellendi: 16:46 27.07.2023) Abone ol
İtalya'da gerçekleştirilen Eskrim Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Ukraynalı sporcu Harlan, Rus rakibi Smirnova'nın elini sıkmadığı için şampiyonadan men edildi.
Ukraynalı eskrimci Olga Harlan, Milano kentinde düzenlenen Eskrim Dünya Şampiyonası'nın son 32 turunda Rus rakibi Anna Smirnova'yla karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 15-7 kazanan Harlan, kendisini tebrik etmeye gelen Smirnova'yı kılıcını ona doğrultarak engelledi ve pistten ayrıldı.
Harlan, bu tutumuyla sporcuların müsabaka sonunda tokalaşmasını öngören ve uyulmaması halinde diskalifiyeye uzanan cezalar uygulanan eskrim kurallarını ihlal etti.
Uluslararası Eskrim Federasyonu, Ukraynalı sporcunun şampiyonadan diskalifiye edilmesine karar verdi.