https://sputniknews.com.tr/20230727/putinden-ukrayna-ordusunun-saldirisinda-olen-ria-novosti-muhabiri-juravleve-cesaret-nisani-1074071785.html

Putin'den Ukrayna ordusunun saldırısında ölen RIA Novosti muhabiri Juravlev'e Cesaret Nişanı

Putin'den Ukrayna ordusunun saldırısında ölen RIA Novosti muhabiri Juravlev'e Cesaret Nişanı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna ordusunun saldırısı sonucu hayatını kaybeden RIA Novosti savaş muhabiri Rostislav... 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T19:09+0300

2023-07-27T19:09+0300

2023-07-27T19:09+0300

dünya

rusya

vladimir putin

cesaret nişanı

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Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde görev yaptığı sırada Ukrayna ordusunun düzenlediği misket bombası saldırısı sonucu hayatını kaybeden Juravlev, Cesaret Nişanıyla ödüllendirildi.RIA Novosti savaş muhabiri Juravlev'e Cesaret Nişanı verilmesine dair kararname, Rusya lideri Putin tarafından imzalandı.Kararnameye göre aynı saldırıda yaralanan Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı fotomuhabiri Konstantin Mihalçevskiy, İzvestiya gazetesi muhabiri Roman Polşakov ile İzvestiya kameramanı Dmitriy Şikov da Cesaret Nişanı'na layık görüldü. 22 Temmuz'da Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun saat 12:00 sularında RIA Novosti ve İzvestiya muhabirlerinden oluşan gazeteci grubuna topçu ateşi açtığını belirtmişti.Bakanlık, saldırının Rus gazetecilerin Ukrayna ordusunun Zaporojye Bölgesi'ndeki yerleşim yerlerine misket bombalarıyla düzenlediği topçu saldırılarıyla ilgili haber hazırladığı sırada yapıldığını ve bu saldırıda da misket bombaları kullanıldığını vurgulamıştı.Rossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, hayatını kaybeden Juravlev'i en deneyimli profesyonel olarak nitelemiş ve Rus gazetecinin en tehlikeli bölgelere ilk giden muhabir olduğunu, net ve önemli bilgiler aktardığını söylemişti.

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