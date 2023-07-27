https://sputniknews.com.tr/20230727/putinden-abdli-hokeyciye-rusya-vatandasligi-1074076349.html
Putin’den ABD’li hokeyciye Rusya vatandaşlığı
Putin’den ABD’li hokeyciye Rusya vatandaşlığı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dinamo Moskova hokey kulübünün formasını giyen ABD’li hokeyci Brennan Menell’e Rusya vatandaşlığının verilmesiyle ilgili... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T22:06+0300
2023-07-27T22:06+0300
2023-07-27T22:06+0300
dünya
brennan menell
rusya
vladimir putin
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Rusya lideri Putin’in imzaladığı karar metninde, “24 Mayıs 1997 ABD doğumlu Brennan Robert Menell’in Rusya Federasyonu vatandaşlığına alınmasına karar verdim” ifadesine yer verildi.Woodbury, Minnesota doğumlu Menell, 2022’in Eylül ayından bu yana Dinamo Moskova hokey kulübünün formasını giyiyor.Dinamo yönetimi, Menell’e Rusya vatandaşlığının verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu süreci ABD’li hokeycinin kendisinin başlattığını kaydetti.Daha önce Brennan Menell, Rusya vatandaşlığını alması durumunda, Rusya ulusal takımının formasını giyebileceğini dile getirmişti.
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brennan menell, rusya, vladimir putin
brennan menell, rusya, vladimir putin
Putin’den ABD’li hokeyciye Rusya vatandaşlığı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dinamo Moskova hokey kulübünün formasını giyen ABD’li hokeyci Brennan Menell’e Rusya vatandaşlığının verilmesiyle ilgili kararı imzaladı.
Rusya lideri Putin’in imzaladığı karar metninde, “24 Mayıs 1997 ABD doğumlu Brennan Robert Menell’in Rusya Federasyonu vatandaşlığına alınmasına karar verdim” ifadesine yer verildi.
Woodbury, Minnesota doğumlu Menell, 2022’in Eylül ayından bu yana Dinamo Moskova hokey kulübünün formasını giyiyor.
Dinamo yönetimi, Menell’e Rusya vatandaşlığının verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu süreci ABD’li hokeycinin kendisinin başlattığını kaydetti.
Daha önce Brennan Menell, Rusya vatandaşlığını alması durumunda, Rusya ulusal takımının formasını giyebileceğini dile getirmişti.