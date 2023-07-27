https://sputniknews.com.tr/20230727/putin-ukraynanin-karsi-saldirilarinin-her-biri-bastirildi-hicbir-cephede-basarili-olamadilar-1074062286.html

Putin: Ukrayna'nın karşı saldırılarının her biri bastırıldı, hiçbir cephede başarılı olamadılar

Putin: Ukrayna'nın karşı saldırılarının her biri bastırıldı, hiçbir cephede başarılı olamadılar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna güçlerinin başta Zaporojye olmak üzere cephe hattındaki saldırılarını artırdığını doğruladı. Putin, “Ancak Ukrayna... 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T15:12+0300

2023-07-27T15:12+0300

2023-07-27T15:30+0300

dünya

rusya

vladimir putin

zaporojye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1b/1074062749_0:0:2248:1265_1920x0_80_0_0_95d7545bd09a9e9e9dc652d345339a68.jpg

Putin, Batı’da dile getirilen Ukrayna’nın karşı saldırısı ile ilgili söylemlere ilişkin olarak, büyük ölçekli karşı saldırının 4 Temmuz'da başladığını ve bunun temas bölgesindeki gerçek eylemlerle doğrulandığını kaydetti. “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sözüm ona stratejik rezervlerinin katılımı da bunu kanıtlıyor” diyen Putin, Ukrayna güçlerinin tüm karşı taarruz girişimlerinin başarısız olduğunu, düşmanın büyük kayıplar vererek püskürtüldüğünü vurguladı.

rusya

zaporojye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, zaporojye