https://sputniknews.com.tr/20230727/putin-ukraynanin-karsi-saldirilarinin-her-biri-bastirildi-hicbir-cephede-basarili-olamadilar-1074062286.html
Putin: Ukrayna'nın karşı saldırılarının her biri bastırıldı, hiçbir cephede başarılı olamadılar
Putin: Ukrayna'nın karşı saldırılarının her biri bastırıldı, hiçbir cephede başarılı olamadılar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna güçlerinin başta Zaporojye olmak üzere cephe hattındaki saldırılarını artırdığını doğruladı. Putin, “Ancak Ukrayna... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T15:12+0300
2023-07-27T15:12+0300
2023-07-27T15:30+0300
dünya
rusya
vladimir putin
zaporojye
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Putin, Batı’da dile getirilen Ukrayna’nın karşı saldırısı ile ilgili söylemlere ilişkin olarak, büyük ölçekli karşı saldırının 4 Temmuz'da başladığını ve bunun temas bölgesindeki gerçek eylemlerle doğrulandığını kaydetti. “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sözüm ona stratejik rezervlerinin katılımı da bunu kanıtlıyor” diyen Putin, Ukrayna güçlerinin tüm karşı taarruz girişimlerinin başarısız olduğunu, düşmanın büyük kayıplar vererek püskürtüldüğünü vurguladı.
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rusya, vladimir putin, zaporojye
rusya, vladimir putin, zaporojye
Putin: Ukrayna'nın karşı saldırılarının her biri bastırıldı, hiçbir cephede başarılı olamadılar
15:12 27.07.2023 (güncellendi: 15:30 27.07.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna güçlerinin başta Zaporojye olmak üzere cephe hattındaki saldırılarını artırdığını doğruladı. Putin, “Ancak Ukrayna tarafının karşı saldırı girişimlerinden her biri bastırıldı, düşman güçleri cephe hatlarının hiçbirinde başarı elde edemedi” diye ekledi.
Putin, Batı’da dile getirilen Ukrayna’nın karşı saldırısı ile ilgili söylemlere ilişkin olarak, büyük ölçekli karşı saldırının 4 Temmuz'da başladığını ve bunun temas bölgesindeki gerçek eylemlerle doğrulandığını kaydetti.
“Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sözüm ona stratejik rezervlerinin katılımı da bunu kanıtlıyor” diyen Putin, Ukrayna güçlerinin tüm karşı taarruz girişimlerinin başarısız olduğunu, düşmanın büyük kayıplar vererek püskürtüldüğünü vurguladı.