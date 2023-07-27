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https://sputniknews.com.tr/20230727/patates-tarlalarinda-mildiyo-alarmi-1074061253.html
Patates tarlalarında 'mildiyö' alarmı
Patates tarlalarında 'mildiyö' alarmı
Bolu’daki patates tarlalarında “mildiyö” alarmı verildi. Yüzde 70’e varan ürün kaybına neden olan hastalığa karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T14:56+0300
2023-07-27T14:56+0300
türkiye
patates
tarım
hastalık
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Bolu’da, salgın hastalık olarak olarak bilinen “mildiyö” alarmı verildi.Patates yapraklarında küçük, soluk yeşil veya sarımsı lekeler halinde görülen hastalık dokunun ölmesine sebep oluyor.Patates tarlalarında mildiyö hastalığını fark eden üreticilerin başvuruda bulunması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.Yüzde 70’e kadar ürün kaybına neden olan mildiyö hastalığına karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri mücadele etmeye başladı.Ekipler, mildiyö hastalığına karşı kontrol çalışmalarını sürdürüyor.'Yüzde 70 kayba neden oluyor'Konu hakkında açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, “Patates üretim alanlarında uygun şartları bulmasıyla birlikte görülmeye başlanan ve patatesin en önemli hastalıklarından birisi olan mildiyösü hastalığı, salgın yaptığı yıllarda yüzde 70'e varan ürün kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle üreticilerimizin mildiyö hastalığına karşı tedbirli olmaları ve müdürlüğümüz ile irtibat halinde olmaları, ilaçlı mücadele gerektiği durumlar için önem arz etmektedir.” dedi.Erken müdahale önemliPatates tarlalarında bu hastalığa rastlayan üreticilerin durumu tarım il müdürlüğüne bildirmesinin önem arz ettiğini dile getiren Murat, “Patates mildiyösü mantar hastalığı olup, ilk belirtileri yaprakta küçük, soluk yeşil veya sarımsı lekeler halinde görülür. Hastalığın ilerlemesiyle lekelerin olduğu kısımlar kahverengileşir ve doku ölür. Yağışlar ve hava sıcaklığı hastalığın yayılmasında ki en önemli etkendir. Bolu üreticisinin ekimde önceliğini oluşturan patateste, herhangi bir verim kaybı yaşamamak adına erken mücadele kritik rol oynamaktadır. Muhtemel olumsuz durumlar halinde üreticilerimiz en yakın İl/ İlçe Müdürlüklerimizden teknik yardım almalı, uzman mühendislerimizin reçetelerine göre hareket etmelidir. Üreten Bolu'muzun değerli üreticilerinin maddi kayıplar yaşamaması ve illimizin marka değerlerinden biri olan patatesimizin sağlıklı gelişimi ve devamlılığının temini açısından tedbirli olunmalıdır.” diye konuştu.
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patates, tarım, hastalık
patates, tarım, hastalık

Patates tarlalarında 'mildiyö' alarmı

14:56 27.07.2023
© AAPatates
Patates - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© AA
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Bolu’daki patates tarlalarında “mildiyö” alarmı verildi. Yüzde 70’e varan ürün kaybına neden olan hastalığa karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Bolu’da, salgın hastalık olarak olarak bilinen “mildiyö” alarmı verildi.
Patates yapraklarında küçük, soluk yeşil veya sarımsı lekeler halinde görülen hastalık dokunun ölmesine sebep oluyor.
Patates tarlalarında mildiyö hastalığını fark eden üreticilerin başvuruda bulunması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Yüzde 70’e kadar ürün kaybına neden olan mildiyö hastalığına karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri mücadele etmeye başladı.
Ekipler, mildiyö hastalığına karşı kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

'Yüzde 70 kayba neden oluyor'

Konu hakkında açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, “Patates üretim alanlarında uygun şartları bulmasıyla birlikte görülmeye başlanan ve patatesin en önemli hastalıklarından birisi olan mildiyösü hastalığı, salgın yaptığı yıllarda yüzde 70'e varan ürün kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle üreticilerimizin mildiyö hastalığına karşı tedbirli olmaları ve müdürlüğümüz ile irtibat halinde olmaları, ilaçlı mücadele gerektiği durumlar için önem arz etmektedir.” dedi.

Erken müdahale önemli

Patates tarlalarında bu hastalığa rastlayan üreticilerin durumu tarım il müdürlüğüne bildirmesinin önem arz ettiğini dile getiren Murat, “Patates mildiyösü mantar hastalığı olup, ilk belirtileri yaprakta küçük, soluk yeşil veya sarımsı lekeler halinde görülür. Hastalığın ilerlemesiyle lekelerin olduğu kısımlar kahverengileşir ve doku ölür. Yağışlar ve hava sıcaklığı hastalığın yayılmasında ki en önemli etkendir. Bolu üreticisinin ekimde önceliğini oluşturan patateste, herhangi bir verim kaybı yaşamamak adına erken mücadele kritik rol oynamaktadır. Muhtemel olumsuz durumlar halinde üreticilerimiz en yakın İl/ İlçe Müdürlüklerimizden teknik yardım almalı, uzman mühendislerimizin reçetelerine göre hareket etmelidir. Üreten Bolu'muzun değerli üreticilerinin maddi kayıplar yaşamaması ve illimizin marka değerlerinden biri olan patatesimizin sağlıklı gelişimi ve devamlılığının temini açısından tedbirli olunmalıdır.” diye konuştu.
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