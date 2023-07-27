https://sputniknews.com.tr/20230727/marmarada-rekor-sicaklik-hicbir-agustosta-gormedigimiz-deniz-yuzey-suyu-sicakligi-gorecegiz-1074046920.html

Marmara'da rekor sıcaklık: 'Hiçbir ağustosta görmediğimiz deniz yüzey suyu sıcaklığı göreceğiz'

Marmara'da rekor sıcaklık: 'Hiçbir ağustosta görmediğimiz deniz yüzey suyu sıcaklığı göreceğiz'

Uzmanlar, Marmara Denizi'ndeki yüzey suyu sıcaklığının, sıcak hava dalgaları sonucunda ağustosta rekor kırmasını bekliyor. 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T11:51+0300

2023-07-27T11:51+0300

2023-07-27T11:51+0300

yaşam

aşırı sıcaklar

marmara denizi

balıkçı

sıcak

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ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü verilerine göre, Marmara Denizi'nin yüzey suyu sıcaklığı son 39 yılda 2 derece arttı. Marmara'nın deniz yüzey suyu sıcaklığının basen ortalaması değeri, ölçümlerin kaydedilmeye başlandığı 1984'te 24 dereceyken bugün 26 derecenin üzerinde bulunuyor.Marmara Denizi'nin alt tabaka sularını oluşturan Akdeniz'de yüzey sıcaklığı şu anda 29 derecelerde ölçülürken, üst sularını oluşturan Karadeniz'de de 26 derecelerde gözlemleniyor. Dünya denizlerinin yüzey suyu sıcaklıklarında son 60 yıldaki artış ise ortalama 1-1,5 derece aralığında.Marmara Denizi'nde ısınmanın nedenleri ve etkileri hakkındaki soruları yanıtlayan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, bu yıl görülen sıcak hava dalgalarının denizlere etkisine dikkati çekti.Salihoğlu, "Bu yıl tüm dünya denizlerinde sıcaklık rekorları kırılıyor, biz de kendi denizlerimize baktık. Şu anda yüzey suyu sıcaklıklarında çok şiddetli artışlar görüyoruz, bu ağustos muhtemelen hiçbir ağustosta görmediğimiz deniz yüzey suyu sıcaklıklarına ulaşmış olacağız." dedi.Marmara'da yaz dönemi deniz yüzey sıcaklığının 2010'da rekor kırdığını ve 39 yıllık ortalamanın 1,7-1,8 derece üzerinde artış kaydedildiğini aktaran Salihoğlu, söz konusu rekorun bu yaz geçileceğini, genel olarak sıcaklığın yaz ve kış dönemi ortalamasının üzerine çıkacağını ifade etti.Marmara Denizi'ndeki ısınmada iklim değişikliğinin rolüne değinen Salihoğlu, şunları söyledi:Deniz suyundaki ısınmanın nedeninin sadece iklim değişikliği olmadığını bildiren Salihoğlu, yaptıkları çalışmalarda endüstrinin soğutma sularının denize etkisine baktıklarını, özellikle kıyı ve körfezler gibi kapalı bölgelerde yarım dereceye yakın artışlar gözlemlediklerini, bunun da ciddi bir durum olduğunu kaydetti.Oksijen azlığı nedeniyle Marmara Denizi'nde biyoçeşitliliğin 25 metreye sıkıştığını, bunun yanında deniz üzerinde birçok baskının da bulunduğunu vurgulayan Salihoğlu, "İklim değişimi, kirlilik, balıkçılık en başta geliyor. Bunun ötesinde istilacı türler, endüstri, kıyısal yapılaşmanın çok yaygın olması etkiliyor. Kıyıları üreme alanı olarak kullanan biyolojik türler çok etkilenmiş durumda. Marmara'nın ekolojisi bizim için bir doğal miras, bu etkilenecek, kültürel miras etkilenecek. Bu denizi temizlemek için yapacağımız yatırımın yanında kayıplarımız çok çok fazla, o yüzden bu yatırımları bir an önce bahaneye sığınmadan yapmamız lazım." diye konuştu.'Amatör balıkçılığa kadar kaybedeceksiniz'Marmara Bölgesi'nin çok ciddi bir turizm potansiyeline sahip olduğuna işaret eden Salihoğlu, Marmara Denizi'ndeki kirlilik, müsilaj ve deniz anası sayısındaki artış gibi faktörlerin sadece turizmi etkilemekle kalmayacağını, sosyal yansımalarının da olacağını dile getirdi. Salihoğlu, "Amatör balıkçılığa kadar kaybedeceksiniz. Belki ulaşımı engelleyecek. Alternatif gıda üretiminden faydalanma potansiyelini de kaybedeceğiz." ifadelerini kullandı.'Beklentimizin 2-3 derece üzerinde ısınma var'İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, Marmara'nın sadece etrafındakilerin yönetebileceği bir deniz olmadığını, Akdeniz ve Karadeniz'den gelen iki su kaynağı bulunduğunu belirtti.Durumu havuz problemine benzeten Gazioğlu, şöyle devam etti:Marmara'ya Akdeniz'den alt akıntıyla gelen suyun sürecinin çok hızlı olduğunu ve 3-6 ay içerisinde molekül bazında denizi terk ettiğini anlatan Gazioğlu, "Akdeniz suyunun Marmara'yı beslemesi geçerli bir şey ama su oksijen açısından zengin olsa da Çanakkale Boğazı'ndan girdikten sonra oksijenini tükete tükete buralara geliyor. Beslemeden ziyade Marmara'yı korumamız daha iyi olur diye düşünüyorum." dedi.Gazioğlu, Marmara Denizi'nin korunması için şu tavsiyelerde bulundu:

marmara denizi

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aşırı sıcaklar, marmara denizi, balıkçı, sıcak