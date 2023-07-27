https://sputniknews.com.tr/20230727/maaslara-asgari-ucret-ayari-zam-almayanin-bile-artacak-hesaplama-yontemi-belli-oldu-1074040258.html

Maaşlara asgari ücret ayarı, zam almayanın bile artacak: Hesaplama yöntemi belli oldu

Maaşlara asgari ücret ayarı, zam almayanın bile artacak: Hesaplama yöntemi belli oldu

Asgari ücrete yapılan artıştan ücret ve maaş geliri elde eden diğer çalışanlar da yararlanacak. Temmuz ayından itibaren net ücretler artacak. Yıllık artış 3... 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T08:54+0300

2023-07-27T08:54+0300

2023-07-27T08:54+0300

ekonomi

asgari ücret

emekli

emekli maaşı

memur

memur maaşı

asgari geçim indirimi (agi)

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Temmuz ayında yapılan ara zamla birlikte brüt asgari ücret 13 bin 414.50 TL’ye, net asgari ücret de 11 bin 402.32 TL’ye yükseltildi.Habertürk'ün haberine göre, asgari ücrete yapılan zam asgari ücretle çalışanların yanı sıra işçi ve memur olmak üzere diğer çalışanların eline geçen net ücretleri de etkiliyor. Bunun sebebi de geçen yıl ocak ayında yürürlüğe giren yeni vergi sistemi.Temmuz ayından sonra daha fazla istisnaUzun süredir uygulanmakta olan asgari geçim indirimi (AGİ) 2021 yılı aralık ayında sona erdi ve 2022 ocak ayından itibaren ücretlerin vergilendirilmesinde yeni sisteme geçildi. İşçi ve memur tüm çalışanların vergiye tabi kazançlarının asgari ücrete kadar olan kısmı gelir vergisinden ve damga vergisinden istisna edildi. Dolayısıyla, asgari ücrete zam yapılması, ücretle çalışanlar için ödenen gelir vergisi ve damga vergisinde temmuz ayından sonra daha fazla istisna uygulanacağı anlamına geliyor.Asgari ücreti nasıl etkileyecek?Temmuz ayında asgari ücretin yüzde 34 oranında artması nedeniyle, ücret kazançlarında istisna edilen vergi tutarı da artmış oldu. Peki, istisna edilen vergi tutarının artması çalışanların eline geçen net ücreti nasıl etkileyecek?Brüt ücreti 15 bin lira olan ve ücreti temmuz ayından sonra da sabit kalan bir işçinin bordrosu üzerinden hesaplama yapalım.Ocak – mayıs döneminde aylık 12 bin 75 TL, haziran ayında da 11 bin 750 TL olan bu işçinin eline geçen net ücret temmuz – ağustos aylarında 11 bin 438 TL’ye düşecek, eylül ayında 11 bin 766 TL, eylül – kasım aylarında 11 bin 863 TL, aralık ayında da 11 bin 653 TL olacaktı.Asgari ücretin artmasıyla, ücreti 15 bin lira olarak sabit kalan aynı işçinin eline geçen net ücret temmuz ayında 460 TL, ağustosta 652 TL, eylülde 702 TL, sonraki aylarda da 605 TL artacak. Aylık net ücreti temmuzda 11 bin 898 TL, ağustosta 12 bin 90 TL, eylül – kasım aylarında 12 bin 468 TL, aralık ayında da 12 bin 258 TL olacak.3 bin 630 TL’ye ulaşacakBrüt ücreti 15 bin TL olarak sabit kalan işçi ücreti üzerinden devam edersek, asgari ücret değişmeseydi bu işçi yıl boyunca 10 bin 393 TL gelir vergisi, 455 TL damga vergisi olmak üzere 10 bin 848 TL vergi ödeyecekti. Asgari ücretin artmasıyla aynı işçinin gelir vergisi 6 bin 919 TL, damga vergisi de 300 TL olmak üzere ödeyeceği yıllık toplam vergi tutarı 7 bin 219 TL’ye düşecek. Böylece yıllık avantajı 3 bin 630 TL’ye ulaşacak.İşçilerin bir kısmı brüt ücret, bir kısmı net ücret esası ile çalışıyor. Bu yaptığımız hesaplamalar brüt ücret esası ile çalışan işçiler için geçerli. Başka bir ifadeyle asgari ücret artışına bağlı vergi avantajı, brüt ücretle çalışanların eline geçen net ücreti artıracak.İşvereni etkilemiyorVergi avantajı brüt ücreti 13 bin 414 TL ve üzerinde olan tüm işçiler için geçerli. İşveren temmuz ayında hiç zam yapmamış olsa bile brüt ücreti 15 bin TL olan işçinin eline geçen net ücret artacak ancak işverenin aylık 17 bin 625 TL olan maliyeti değişmeyecek. İşverenin cebinden ilave tek kuruş çıkmadığı halde işçisinin eline geçen net ücret artacak.

https://sputniknews.com.tr/20230726/emeklilerden-seyyanen-zam-talebi-yil-sonunu-bekleyecek-takat-kalmadi-1074018998.html

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asgari ücret, emekli, emekli maaşı, memur, memur maaşı, asgari geçim indirimi (agi)